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Papatya ile geçiniyorlar

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Papatya ile geçiniyorlar
Manisa'nın Demirci ilçesinde yayladan papatya toplayan kadınlar kilogramı 27 liradan satarak aile bütçelerine katkıda bulunuyor
Papatya ile geçiniyorlar Papatya ile geçiniyorlar Papatya ile geçiniyorlar

Manisa'nın Demirci ilçesinde kadınlar yaylalardan topladıkları papatyaları kilogramı 27 liradan satıyor.

İlçenin Kışlak, Danışmentler, Elek, Yarbasan ve Yavaşlar mahallelerindeki kadınlar, yaylalarda doğal olarak yetişen papatyaları toplayarak eve getiriyor.

 

Evde özenle temizlenerek saplarından ayrıştırılan papatyalar güneşte kurutulmaya bırakılıyor.

Kurutulan papatyalar meşrubatta ve ilaç sanayisinde kullanılmak üzere ilçeye gelen tüccarlara kilogramı 27 liradan satılıyor.

İlaç sanayisinde kullanılıyor

Papatya toplayan kadınlardan Ayşe Çelik, papatyanın önemli bir geçim kaynağı olduğunu ve her yıl mayıs ve haziran aylarında yaylalara papatya toplamaya çıktıklarını söyledi.

Sabah güneşin doğuşuyla yaylalara çıkan kadınların havalar ısınıncaya kadar topladıkları papatyaları eve getirip işlediklerini anlatan Çelik, "Sabah erken saatlerde gidip tarla ve dağlardan traktörümüze topluyoruz. Getirdikten sonra birer birer kafalarını koparıp ayıklıyoruz. 2 gün güneşte kuruttuktan sonra, gelen alıcılara satıyoruz. Kilogramını 27 liradan satarak evimize ek gelir sağlıyoruz. Günde 2 kilogram papatya topluyorum. Geçen yıla oranla tarlalarda papatya maalesef az. Geçen yıl papatyadan 1 ayda bin lira kazandım." dedi.

Demirci, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü İslam Köse de kadınların topladığı papatyaların ilaç sanayisinde kullanıldığını belirtti.

Papatya toplamanın ilçede bir sektör haline geldiğini ifade eden Köse, "İlaç sanayinde ham madde olarak kullanılan papatya, ilçenin kırsal ve serin yaylalarında yetişiyor. Kadınlar kendiliğinden yetişen doğal papatyaları toplayarak satıyorlar. Toplanan papatyalar İstanbul, Ankara ve Bursa olmak üzere büyük illere, yılda ortalama 2 ton kuru papatya gönderiliyor." diye konuştu.

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