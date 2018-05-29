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Parktaki antrenmanla şampiyon oldu

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Parktaki antrenmanla şampiyon oldu
Enver Kala, yüzde 90’lık görme kaybına rağmen peşinden koştuğu atletizm tutkusuyla engelleri aştı.
Parktaki antrenmanla şampiyon oldu Parktaki antrenmanla şampiyon oldu Parktaki antrenmanla şampiyon oldu

Doğuştan görme engelli Enver Kala, gönüllü antrenörü eşliğinde, yaşadığı ilçedeki tek tartan pistin bulunduğu parkta çalışarak atletizmde Türkiye şampiyonu oldu.

İzmir’in Tire ilçesinde yaşayan Enver Kala, yaşı ilerledikçe artan ve yüzde 90’a ulaşan görme kaybına rağmen çok sevdiği atletizmin peşinden koştu. Ailesinin maddi durumu nedeniyle kısıtlı imkanlarla antrenman yapan Enver, elde ettiği başarıyla örnek oldu.

Enver, İzmir’in Bornova ilçesindeki görme engelliler ilköğretim okulunda okuduğu dönemde atletizmle tanıştı, çeşitli yarışmalara katıldı. Sekizinci sınıftan sonra okula devam edemeyen Enver, Tire’ye dönerek çobanlık yapan babasına yardım etti.

Bir süre sonra engelli kadrosu bulunan bir işyerinde işe giren Enver, Manisa Görme Engelliler Spor Kulübündeki görme engelli arkadaşının yönlendirmesiyle ilkokulda tanıştığı atletizme geri döndü. Enver, maddi imkanı olmadığı için Tire Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğüne başvurarak antrenör aradığını anlattı. Enver’in hayatı, geçen yıl kasım ayında tanıştığı Beden Eğitimi Öğretmeni Mutlu Gültekin ile değişti.

Enver’e güvendi

22 yıllık öğretmen Gültekin, önce Enver ile ardından da ailesiyle görüşerek onu çalıştırmak için gönüllü oldu. İş yerlerindeki mesainin ardından ilçede tek tartan pistin bulunduğu Fatih Parkı’nda buluşan antrenör ve sporcu, her gün yaklaşık 3 saat çalıştı.

Antrenman sonrası terli öğrencisi hasta olmasın diye evine kendi aracıyla bırakan Gültekin, yeteneğine ve azmine güvendiği Enver Kala’nın standartlara uygun bir pistte çalışması için yine kendi aracıyla öğrencisini haftada bir gün de Aydın’daki Kardeşköy Atletizm Pisti’ne götürdü. Orada öğrencisine yarışma ortamını tecrübe ettiren Gültekin, ona Türkiye şampiyonasında başarı elde etmek için antrenman programının yanı sıra beslenme programı da uyguladı.

Azimli ve yetenekli sporcu ile fedakar antrenörün buluşması başarıyı da beraberinde getirdi. Enver, nisan ayında Bursa’da, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Görme Engelliler Atletizm Türkiye Şampiyonası’nda 1500 metre ve 5000 metre engelli koşu kategorilerinde şampiyon oldu.

"Başaracağıma inanmadılar"

Enver Kala, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki sene önce atletizme tekrar başladığında duyduğu mutluluğu dile getirerek, önceleri istediği gibi sonuçlar ele alamasa da daha iyisini yapabileceğine inandığını söyledi.

Çevresindekilerin "görme engelliden sporcu mu olur", "görme engelliden bir şey olmaz" diyerek kendisine inanmadığını, babasının da spor yapmasını istemediğini ifade eden Enver, "Ben kendime güvendim. Mutlu Hocayla tanıştık. Hiçbir para talep etmeden bana yardımcı oldu. Akşam saat 5’te işten çıktıktan sonra parkta antreman yapmaya başladık. Haftanın 7 günü çalıştık, başardık." ifadelerini kullandı.

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