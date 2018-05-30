30 Mayıs 2018 Çarşamba15 Ramazan 1439
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Kampanya başlattılar! TL'ye geçiyorlar

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Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesindeki yerel meclis yetkilileri ve Azezli tüccarlar, Türkiye'ye destek olmak için ellerindeki paraları Türk lirasına (TL) çevirme kampanyası başlattıklarını duyurdu.
Kampanya başlattılar! TL'ye geçiyorlar
Kampanya başlattılar! TL'ye geçiyorlar Kampanya başlattılar! TL'ye geçiyorlar Kampanya başlattılar! TL'ye geçiyorlar

Halep ilinin kuzey kırsalında, Türkiye sınırındaki Azez ilçesindeki yerel meclisin ticari bürosu ve bölgede faaliyet yürüten tüccarlar, ellerindeki paraları TL'ye çevirme kampanyası başlattı.

Azez ilçesi Yerel Meclis Ticari Büro Müdürü İbrahim Dirbale, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TL'ye destek olmak için bir karar aldıklarına söyledi. 

'TÜRKİYE İÇİN NE YAPSAK AZDIR'

Dirbale, "Aldığımız kararı bölgedeki bütün iş adamlarına, tüccarlara ve diğer kurumlara ilettik. Türkiye 7 yıldır bizim yanımızda durarak bize her türlü desteği verdi. Bize düşen ise Türkiye'nin zor gününde yanında durmak. Tüccarları, Türk lirasıyla işlem görmeleri için teşvik ettik. Türkiye için ne yapsak az kalır." şeklinde konuştu. 

Öte yandan Azez yerel meclisinin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Türk lirasının bazı devlet ve tarafların saldırısına maruz kaldığı belirtildi. 

Açıklamada, "(Azez'deki yerel meclis ve ticaret bürosu) Türkiye'nin, Suriye içerisinde, Türkiye topraklarında ve kamplarda Suriyelilere yapmış olduğu destek ve yardımlara karşı, şehirdeki tüccarlarla beraber imkan dahilinde para birimini Türk lirasına çevrilmesi hususunu üstlenmiştir." ifadelerine yer verildi.

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