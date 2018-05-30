Kriz derinleşiyor! Avrupa tepetaklak

İtalya’da seçimin ardından 86 gün geçmesine rağmen, ülkede hükümet kurma sorunu devam ediyor. Kriz nedeniyle AB ülkelerinden peş peşe uyarılar gelirken, Avrupa borsaları günü sert düşüşle kapattı.

İtalya’da 4 Mart’ta yapılan ve hiçbir parti veya ittifakın tek başına hükümet kurmaya yetecek oyu alamadığı seçimin ardından 86 gün geçmesine rağmen, ülkede hükümet kurma sorunu devam ediyor.



İtalya’da Cumhurbaşkanının hükümeti kurmakla görevlendirdiği ekonomist Carlo Cottarelli’nin güvenoyu almasına zor gözüyle bakılırken ağustosta erken seçime gitme olasılığı ağır basıyor.



AVRUPA BORSALARI TEPETAKLAK



Kriz nedeniyle Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, İtalya’nın kredi notunun düşürülmesi yönünde izlemeye alındığını bildirdi.



Avrupa borsaları günü İtalya kaynaklı gelişmeler nedeniyle İngiltere hariç düşüşle kapandı.



Uluslararası Para Fonu (IMF) Türkiye Masasının eski şefi ve ekonomist Cottarelli’nin kurması muhtemel hükümetin, parlamentoda güvenoyu alamayacağı öngörülüyor.

Şu ana kadar Cottarelli hükümetini destekleyeceğini açıklayan tek parti, mevcut hükümetin büyük ortağı sol görüşlü Demokrat Parti (PD) oldu.



PD haricindeki büyük siyasi partilerin hepsi, teknik hükümete güvenoyu vermeyeceklerini açıkladı.



"AZLEDİLMELİ"

Cottarelli'den önce hükümeti kurma müzakerelerini sürdüren aşırı sağcı Lig partisi ve sistem karşıtı M5S ise Cumhurbaşkanı Mattarella’ya sert tepki gösteriyor.

Mattarella’nın ekonomi bakanlığı için düşünülen ekonomist Paolo Savona’yı veto etmesiyle hükümet kurma girişimleri çöken M5S, Mattarella’nın sürece “kesin müdahalesi” nedeniyle “Anayasanın 90. maddesi çerçevesinde suçlanması ve azledilmesi gerektiğini” dile getirdi.

JUNCKER'DEN O SÖZLERE CEVAP

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker AB Komisyonu Bütçeden Sorumlu Üyesi Günther Oettinger'in İtalya hakkında tepki toplayan sözleriyle ilgili açıklamada bulundu.

Hangi siyasi parti iktidarda olursa olsun İtalya'nın AB'nin kurucu üyelerinden biri olduğuna ve Avrupa entegrasyonuna büyük katkı sağladığına dikkati çeken Juncker, "İtalya'nın kaderi finansal piyasaların elinde değil."değerlendirmesinde bulundu.

İtalya'ya saygı gösterilmesi gerektiğini belirten Juncker, ülkenin Avrupa yolunda ilerlemeye devam edeceğine inandığını kaydetti.

Juncker, AB Komisyonu'nun İtalya ile karşılıklı saygı çerçevesinde çalışmaya hazır olduğunu ifade etti.

AVRUPA BORSALARI DÜŞTÜ

Avrupa borsaları İtalya’da artan politik risklerin etkisiyle günü düşüşle kapattı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 1,37 azalarak, 384,47 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,29 azalarak, 5.438,06 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 2,65 azalarak, 21.350,88 puana geriledi.

Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 1,53 düşüşle 12.666,51 seviyesinde, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,26 düşüşle 7.632,64 seviyesinde kapandı.

Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 19.18 itibarıyla yüzde 0,60’lık düşüşle 1,1554 seviyelerinde işlem görüyor.