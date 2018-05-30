30 Mayıs 2018 Çarşamba15 Ramazan 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:34Güneş 05:28Öğle 13:08İkindi 17:05Akşam 20:35Yatsı 22:21
    • 20°C Adana
    • 18°C Adıyaman
    • 12°C Afyon
    • 9°C Ağrı
    • 17°C Amasya
    • 14°C Ankara
    • 21°C Antalya
    • 16°C Artvin
    • 18°C Aydın
    • 18°C Balıkesir
  • BIST: 105.113 -1.33
  • Altın: 190,006 0.01
  • Dolar: 4,5441 -0.77
  • Euro: 5,2469 -1.47

Kriz derinleşiyor! Avrupa tepetaklak

»
İtalya’da seçimin ardından 86 gün geçmesine rağmen, ülkede hükümet kurma sorunu devam ediyor. Kriz nedeniyle AB ülkelerinden peş peşe uyarılar gelirken, Avrupa borsaları günü sert düşüşle kapattı.
Kriz derinleşiyor! Avrupa tepetaklak
Kriz derinleşiyor! Avrupa tepetaklak Kriz derinleşiyor! Avrupa tepetaklak Kriz derinleşiyor! Avrupa tepetaklak

İtalya’da 4 Mart’ta yapılan ve hiçbir parti veya ittifakın tek başına hükümet kurmaya yetecek oyu alamadığı seçimin ardından 86 gün geçmesine rağmen, ülkede hükümet kurma sorunu devam ediyor.

İtalya’da Cumhurbaşkanının hükümeti kurmakla görevlendirdiği ekonomist Carlo Cottarelli’nin güvenoyu almasına zor gözüyle bakılırken ağustosta erken seçime gitme olasılığı ağır basıyor.

AVRUPA BORSALARI TEPETAKLAK

Kriz nedeniyle Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, İtalya’nın kredi notunun düşürülmesi yönünde izlemeye alındığını bildirdi.

Avrupa borsaları günü İtalya kaynaklı gelişmeler nedeniyle İngiltere hariç düşüşle kapandı.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Türkiye Masasının eski şefi ve ekonomist Cottarelli’nin kurması muhtemel hükümetin, parlamentoda güvenoyu alamayacağı öngörülüyor.

Şu ana kadar Cottarelli hükümetini destekleyeceğini açıklayan tek parti, mevcut hükümetin büyük ortağı sol görüşlü Demokrat Parti (PD) oldu. 

PD haricindeki büyük siyasi partilerin hepsi, teknik hükümete güvenoyu vermeyeceklerini açıkladı.

"AZLEDİLMELİ"

Cottarelli'den önce hükümeti kurma müzakerelerini sürdüren aşırı sağcı Lig partisi ve sistem karşıtı M5S ise Cumhurbaşkanı Mattarella’ya sert tepki gösteriyor.

Mattarella’nın ekonomi bakanlığı için düşünülen ekonomist Paolo Savona’yı veto etmesiyle hükümet kurma girişimleri çöken M5S, Mattarella’nın sürece “kesin müdahalesi” nedeniyle “Anayasanın 90. maddesi çerçevesinde suçlanması ve azledilmesi gerektiğini” dile getirdi.

JUNCKER'DEN O SÖZLERE CEVAP

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker AB Komisyonu Bütçeden Sorumlu Üyesi Günther Oettinger'in İtalya hakkında tepki toplayan sözleriyle ilgili açıklamada bulundu.

Hangi siyasi parti iktidarda olursa olsun İtalya'nın AB'nin kurucu üyelerinden biri olduğuna ve Avrupa entegrasyonuna büyük katkı sağladığına dikkati çeken Juncker, "İtalya'nın kaderi finansal piyasaların elinde değil."değerlendirmesinde bulundu.

İtalya'ya saygı gösterilmesi gerektiğini belirten Juncker, ülkenin Avrupa yolunda ilerlemeye devam edeceğine inandığını kaydetti. 
Juncker, AB Komisyonu'nun İtalya ile karşılıklı saygı çerçevesinde çalışmaya hazır olduğunu ifade etti.

AVRUPA BORSALARI DÜŞTÜ

Avrupa borsaları İtalya’da artan politik risklerin etkisiyle günü düşüşle kapattı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 1,37 azalarak, 384,47 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,29 azalarak, 5.438,06 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 2,65 azalarak, 21.350,88 puana geriledi.

Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 1,53 düşüşle 12.666,51 seviyesinde, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,26 düşüşle 7.632,64 seviyesinde kapandı.

Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 19.18 itibarıyla yüzde 0,60’lık düşüşle 1,1554 seviyelerinde işlem görüyor. 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Kriz derinleşiyor! Avrupa tepetaklakKriz derinleşiyor! Avrupa tepetaklakİtalya’da seçimin ardından 86 gün geçmesine rağmen, ülkede hükümet kurma sorunu devam ediyor. Kriz nedeniyle AB ülkelerinden peş peşe uyarılar gelirken, Avrupa borsaları günü sert düşüşle kapattı.
Kampanya başlattılar! TL'ye geçiyorlarKampanya başlattılar! TL'ye geçiyorlarSuriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesindeki yerel meclis yetkilileri ve Azezli tüccarlar, Türkiye'ye destek olmak için ellerindeki paraları Türk lirasına (TL) çevirme kampanyası başlattıklarını duyurdu.
TL'de bir dönem sona erdiTL'de bir dönem sona erdiTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 1 Haziran'dan itibaren para politikası operasyonel çerçevesinde sadeleşmeye geçeceğini bildirdi.
Papatya ile geçiniyorlarPapatya ile geçiniyorlarManisa'nın Demirci ilçesinde yayladan papatya toplayan kadınlar kilogramı 27 liradan satarak aile bütçelerine katkıda bulunuyor
Döviz kuru yükseldi, THY 'boy' ayarı yaptı!Döviz kuru yükseldi, THY 'boy' ayarı yaptı!THY bünyesindeki yerli ve yabancı pilotların dövizdeki kur artışıyla gidişinin artması üzerine, THY pilot eksikliği yaşanmaması adına yetiştireceği pilotlarla ilgili başvuru şartlarını esnetmeye devam ediyor.
Uçan otomobilin satış tarihi belli oldu!Uçan otomobilin satış tarihi belli oldu!Hollanda merkezki PAL-V'nin 15 yıldır üzerinde çalıştığı uçan arabanın CNBC tarafından tanıtımı yapıldı. 2019 yılında satışa sunulacağı kesinleşen PAL-V markalı uçan arabanın, CNBC tarafından yayınlanan son reklam filminde görüntülendi.
  • Çay üreticisinin yüzü fiyat artışıyla güldü29 Mayıs 2018 Salı 12:22
  • Türkiye kendi üretecek! Milyarlarca TL kazanacak29 Mayıs 2018 Salı 12:20
  • Dolar düştü borsa uçtu! Merkez kılıcını çekti29 Mayıs 2018 Salı 12:00
  • Yeni Havalimanı'nda tarihi an29 Mayıs 2018 Salı 11:45
  • Devlet vatandaşa 20 bin TL verecek! İşte şartlar29 Mayıs 2018 Salı 11:15
  • Bakandan emeklilere maaş ve ikramiye müjdesi29 Mayıs 2018 Salı 10:50
  • Erdoğan talimat verdi! El sıkıştılar29 Mayıs 2018 Salı 10:45
  • Türkiye reel faizde dünya ikincisi29 Mayıs 2018 Salı 09:57
  • Ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı! Türkiye dünyada ilk 5’e girecek29 Mayıs 2018 Salı 09:15
  • Emekliye hem ikramiye hem maaş zammı29 Mayıs 2018 Salı 09:04
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri