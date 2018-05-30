Dikkatinden kaçmadı! CHP’nin seçim beyannamesindeki ibretlik “İslam” detayı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un fethinin 565. yılı için gerçekleştirilen kutlama programında konuşma yaptı.

Erdoğan, CHP'nin seçim beyannamesindeki bir detaya işaret ederek, 'seçim beyannamelerinde İslam kelimesi 1 defa geçiyor, o da İslami Radikalizm olarak geçiyor' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da yaptığı konuşmada, her fırsatta abdestsiz sokağa çıkmadığını, ailesinin başörtülü olduğunu ve kendisinin lakabının 'hacı' olduğunu söyleyen Muharrem İnce'nin partisi CHP'nin seçim beyannamesindeki ibretlik 'İslam' detayına dikkat çekti.

CHP'nin seçim beyannamesinde 'İslam' kelimesinin 1 defa geçtiğini belirten Erdoğan, bu ifadenin de 'İslami Radikalizm' kavramıyla geçtiğine işaret etti.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

İstanbul'un fethi bizim için ne kadar sevindirici, ne kadar iftihar verici bir hadiseyse birileri için de o derece bir büyük felaket günüdür.

"BİZANS ASKERİ KOSTÜMLERİYLE POLİSİMİZİN KARŞISINA DİKİLENLERİ UNUTMADIK"

Biz bu şehrin sokaklarına 'Zulüm 1453'te başladı' diye yazanları unutmadık.

Bizans askerlerinin kostümleriyle polisimizin, jandarmamızın karşısına dikilenleri unutmadık.

15 Temmuz'da tankları alkışlayanları, kontrollü darbe diyerek milletin zaferine gölge düşürmeye çalışanları unutmadık.

Bayrağımıza tahammülü bulunmayanları, ezandan rahatsız olanları, pasaportundan utananları unutmadık.

Hiç uzağa gitmeye gerek yok, 24 Haziran seçimleri sürecinde yaşadıklarımız bile tek başına bu gerçekleri göstermeye yeterlidir.

SEÇİM BEYANNAMELERİNDE "İSLAM" İFADESİ SADECE "İSLAMİ RADİKALİZM" KAVRAMIYLA GEÇİYOR!

Tüm dünyanın, Batı ülkelerinde yükselen İslam düşmanlığından endişe ettiği bir dönemde seçim beyannamesinin (CHP) tamamında İslam ifadesini sadece İslami radikalizm kavramıyla geçiren bir parti elbette Fatih'in mirasına sahip çıkmayacaktır.

"ATATÜRK'ÜN MİRASINA İHANET EDİYORLAR"

Cumhuriyeti kuran parti olduğunu iddia ettikleri halde milletimizi bölmek, ülkemizi parçalamak, devletimizi yıkmak için çalışan bölücülerin payandası haline gelenler, Atatürk'ün mirasına da ihanet ediyorlar.

Bu seçimlerde dış politika vaatlerini Türkiye'nin ve Türk milletinin çıkarlarına göre değil, Bizans'ın günümüzdeki temsilcileri olarak gördüğü güçlerin taleplerine göre sıralayan partilerle yarıştığımızı biliyoruz.

Türkiye'ye terörle mücadeleden ekonomik şantaja kadar her konuda saldıranların ağzıyla dış politika perspektiflerini kuranlar İstanbul'un fethini hala hazmedemeyenlerdir.