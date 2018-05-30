CHP İstanbul milletvekili Tuncay Özkan, katıldığı bir programda " Marmaray'ı boğazın o kadim sularının altına kim indirdi? Bülent Ecevit indirdi. Bülent Ecevit yaptı Marmaray'ı. Neden yaptı? Kent trafik yoğunluğundan kurtulsun diye" dedi.
Fıkra gibi açıklamalara vatandaşlar sosyal medyadan "Yapılmadan önce karşı çıkarlar, Yapılırken su sızdırıyor derler, Yapılınca kullanmaya başlarlar, En sonunda da hızlarını alamayıp "biz yaptık" diyerek iyice rezilleşirler." diyerek tepki gösterdi.
30 Mayıs 2018 Çarşamba16 Ramazan 1439
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- “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
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Tuncay Özkan: Marmaray'ı Bülent Ecevit yaptı
24 Haziran seçimleri yaklaşırken CHP her yeni gün skandallarına bir yenisini daha ekliyor.
CHP İstanbul milletvekili Tuncay Özkan, katıldığı bir programda " Marmaray'ı boğazın o kadim sularının altına kim indirdi? Bülent Ecevit indirdi. Bülent Ecevit yaptı Marmaray'ı. Neden yaptı? Kent trafik yoğunluğundan kurtulsun diye" dedi.
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Tuncay Özkan: Marmaray'ı Bülent Ecevit yaptı24 Haziran seçimleri yaklaşırken CHP her yeni gün skandallarına bir yenisini daha ekliyor.
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