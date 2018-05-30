30 Mayıs 2018 Çarşamba15 Ramazan 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:34Güneş 05:28Öğle 13:08İkindi 17:05Akşam 20:35Yatsı 22:21
    • 21°C Adana
    • 17°C Adıyaman
    • 12°C Afyon
    • 10°C Ağrı
    • 17°C Amasya
    • 14°C Ankara
    • 20°C Antalya
    • 16°C Artvin
    • 19°C Aydın
    • 19°C Balıkesir
  • BIST: 105.113 -1.33
  • Altın: 190,006 0.01
  • Dolar: 4,5441 -0.77
  • Euro: 5,2469 -1.47

İYİ Parti'de 34 istifa daha!

»
İYİ Parti'de 34 istifa daha!
Manisa'da İYİ Parti Salihli İlçe Yönetim Kurulu üyesi 34 kişi, partideki görevlerinden istifa etti.
İYİ Parti'de 34 istifa daha! İYİ Parti'de 34 istifa daha! İYİ Parti'de 34 istifa daha!

İstifa kararıyla ilgili grup adına açıklama yapan Ali Osman Karabulut, 'Biz, 34 kişi partimizden değil, sadece yönetim kurulumuzdan istifa ediyoruz. Çalışmalarımıza gençlik kolları çatısı altında devam edeceğiz' dedi.

Salihli Öğretmenevi'nde toplanan İYİ Parti Salihli İlçe Yönetim Kurulu üyesi 34 kişi, parti içi demokrasi ve parti disiplini kalmadığı gerekçesiyle yönetim kurulundaki görevlerinden istifa etti.

Toplam 68 kişilik yönetimden, aralarında 7 ilçe başkan yardımcısının da bulunduğu grup adına açıklama yapan Ali Osman Karabulut, şunları söyledi:

"Partide kişisel davranışlar sergilenip, ön yargılı ve peşin hükümlü olarak hareket edilip, biz de hoşgörü, karşılıklı sevgi ve saygının kalmadığı yerde başarıdan söz edilemeyeceğinden, parti yönetim kurulu görevimizden istifa ettik. Neferi olarak gururlandığımız partimizin hedefi hedefimizdir. Yönümüz, devamlı güneşe doğru ve değişime yürüyüş yoludur. Bizim ne genel merkez ne de il yönetimimiz ve yöneticilerimiz ile ilgili hiçbir sıkıntımız yoktur. Salihli İYİ Parti İlçe Başkanı Mesut Kızıltuğ ile beraberce çıktığımız bu yolda kendisinin yönetim tarzının vasatlığı, bencil tavırlar sergilemesi, yönetimdeki birkaç kişiyi kayırmacı yol izlemesi sebepleri ile bu yola onun ile devam edemeyeceğimiz, başarıya ulaşamayacağımızı anlamış durumdayız."

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Kurtulmuş: Erbakan'a da Özal'a da aynısını dedilerKurtulmuş: Erbakan'a da Özal'a da aynısını dedilerKültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, muhalefete yüklenerek, '' Bu geri kafalılar Erbakan Hoca'ya da, Özal'a da 'yaptırmayız’ dediler. Aynı, laflar aynı gerici kafa, aynı geri kalmış kafa'' ifadelerini kullandı.
İYİ Parti'de 34 istifa daha!İYİ Parti'de 34 istifa daha!Manisa'da İYİ Parti Salihli İlçe Yönetim Kurulu üyesi 34 kişi, partideki görevlerinden istifa etti.
Bahçeli: Köhne Bizans durmuyor ama...Bahçeli: Köhne Bizans durmuyor ama...MHP Genel Başkanı Devlet bahçeli, İstanbul'un fethinin 565. yıl dönümü sebebi ile sosyal medya hesabından mesajlar paylaştı.
Kamuda yeni dönem başlıyor! Bankamatik memurluğuna sonKamuda yeni dönem başlıyor! Bankamatik memurluğuna sonCumhurbaşkanın yemin edip göreve başlaması ile birlikte, arka arkaya yayınlanacak kararnamelerle kamuda büyük bir dönüşüm başlayacak.
Karamollaoğlu'ndan özelleştirme tepkisi: Fabrikalar AVM olduKaramollaoğlu'ndan özelleştirme tepkisi: Fabrikalar AVM olduSaadet'in Cumhurbaşkanı adayı Karamollaoğlu, Hükümet'in ekonomi politikalarını eleştirdi: "90 yıldır yapılan fabrikaların yüzde 90’ı 60 milyara satıldı. Yerine ise AVM, park yapıldı. Bunları 60'a değil 600 milyara bile yeniden kuramazsınız."
Kemal Kılıçdaroğlu'dan özerklik sözüKemal Kılıçdaroğlu'dan özerklik sözüCHP Lideri, yerel yönetimlerde özerklik şartının uygulanacağını planladıklarını söyleyerek HDP'yle ortak noktada buluştu.
  • Bahçeli'den 'son hafta' kararı!29 Mayıs 2018 Salı 09:45
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni dönemin ismini açıkladı29 Mayıs 2018 Salı 08:30
  • Erdoğan'dan Akar ve Fidan yorumu29 Mayıs 2018 Salı 07:45
  • Gürsel Tekin'in yalanı elinde patladı29 Mayıs 2018 Salı 07:30
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İnce’ye hodri meydan29 Mayıs 2018 Salı 07:15
  • Erdoğan'dan Muharrem İnce'ye sert cevap28 Mayıs 2018 Pazartesi 18:01
  • Şaka gibi seçim vaadi! Ortadoğu’dan dolar yağacakmış28 Mayıs 2018 Pazartesi 17:35
  • İYİ Parti'de kaos! Bir kurucu üye daha istifa etti28 Mayıs 2018 Pazartesi 17:10
  • Destici’den seçmenlerine uyarı28 Mayıs 2018 Pazartesi 12:25
  • "ADD darbeci bir zihniyete sahip olduğunu ortaya koymuştur"28 Mayıs 2018 Pazartesi 11:37
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri