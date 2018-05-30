İYİ Parti'de 34 istifa daha!

İstifa kararıyla ilgili grup adına açıklama yapan Ali Osman Karabulut, 'Biz, 34 kişi partimizden değil, sadece yönetim kurulumuzdan istifa ediyoruz. Çalışmalarımıza gençlik kolları çatısı altında devam edeceğiz' dedi.

Salihli Öğretmenevi'nde toplanan İYİ Parti Salihli İlçe Yönetim Kurulu üyesi 34 kişi, parti içi demokrasi ve parti disiplini kalmadığı gerekçesiyle yönetim kurulundaki görevlerinden istifa etti.

Toplam 68 kişilik yönetimden, aralarında 7 ilçe başkan yardımcısının da bulunduğu grup adına açıklama yapan Ali Osman Karabulut, şunları söyledi:



"Partide kişisel davranışlar sergilenip, ön yargılı ve peşin hükümlü olarak hareket edilip, biz de hoşgörü, karşılıklı sevgi ve saygının kalmadığı yerde başarıdan söz edilemeyeceğinden, parti yönetim kurulu görevimizden istifa ettik. Neferi olarak gururlandığımız partimizin hedefi hedefimizdir. Yönümüz, devamlı güneşe doğru ve değişime yürüyüş yoludur. Bizim ne genel merkez ne de il yönetimimiz ve yöneticilerimiz ile ilgili hiçbir sıkıntımız yoktur. Salihli İYİ Parti İlçe Başkanı Mesut Kızıltuğ ile beraberce çıktığımız bu yolda kendisinin yönetim tarzının vasatlığı, bencil tavırlar sergilemesi, yönetimdeki birkaç kişiyi kayırmacı yol izlemesi sebepleri ile bu yola onun ile devam edemeyeceğimiz, başarıya ulaşamayacağımızı anlamış durumdayız."