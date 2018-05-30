Kurtulmuş: Erbakan'a da Özal'a da aynısını dediler

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, muhalefete yüklenerek, '' Bu geri kafalılar Erbakan Hoca'ya da, Özal'a da 'yaptırmayız’ dediler. Aynı, laflar aynı gerici kafa, aynı geri kalmış kafa'' ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Dünya Erdemli Sanayici ve İşadamları Derneği (DERSİAD), Altın Nesil Vakfı (ANEV) ve Medya Platformu’nun birlikte düzenlediği iftar programına katıldı.

Etkinlikte konuşan Bakan Numan Kurtulmuş, günün İstanbul’un fethinin 565. yıldönümü olduğunu hatırlatarak, şehrin daha önce defalarca kuşatıldığını fakat alınamadığını, Fatih Sultan Mehmet’in fetihteki başarısının en önemli etkenlerden birinin ufuk zenginliği olduğunu belirtti.



'FETİH SADECE ASKERİ BİR ZAFER DEĞİLDİR'

Bakan Numan Kurtulmuş, “Fetih sadece askeri bir zafer değildir. Fetih teknolojik bir üstünlük, manevi bir üstünlük ve bir ufuk zenginliği meselesidir.” dedi.

Az bir süre kalan 24 Haziran seçimlerine de değinen Bakan Kurtulmuş, Cumhuriyet tarihi siyasi rekabetleri incelendiğinde yeniliklerin ve teknolojik gelişmelerin önünde bir engel olarak duran bir zihniyetin hep var olduğunu aktardı.

Bu gerici zihniyetin bugün de ülkenin kalkınmasını ve ekonomik olarak çok daha ileri seviyelere ulaşmasını sağlamak için çalışan iktidarın karşısında durduğunu ifade eden Bakan Numan Kurtulmuş, şunları söyledi:

'ERBAKAN'A DA YAPTIRMAYIZ DEDİLER'

“Rahmetli Erbakan Hoca 1970'li yıllarda ağır sanayi hamlesinden bahsettiği zaman ‘Yaptırmayız’ dediler. Onun öncesinde rahmetli Menderes Türkiye'nin sanayileşme meselesini başlattığı zaman ‘Yaptırmayız’ dediler.

Sonrasına gelin rahmetli Özal, Türkiye'de bir şeyler yapmaya çalıştığı zaman ‘Yaptırmayız’ dediler. Şimdi diyorlar ya ‘Biz iktidara gelirsek araba yaptırmayacağız, Çanakkale Köprüsü'nü yaptırmayacağız.’ Aynı, laflar aynı gerici kafa, aynı geri kalmış kafa.”



'ELE GÜNE MUHTAÇ OLMAYACAĞIZ'

Cumhurbaşkanı adaylarının açıklamalarından örnekler veren Bakan Numan Kurtulmuş, “Cumhurbaşkanı adaylarından bir tanesi, ‘Araba 20 sene evvelin işi’ diyor. Doğru söylüyor. Hatta 30 sene öncesinin işiydi. Ama senin kafanda olanlar Türkiye'nin, 30 sene 40 sene evvel araba yapmasına müsaade etmediler, mani oldular, önünü kestiler. Senin kafanda olanlar Türkiye'nin uçak yapmasının önüne geçtiler. Şimdi bunları aşıyoruz teknolojik ekonomik üstünlük inşallah sağlanacak ele güne muhtaç olmayacağız.” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin sorumluluğunun, sadece kendi sınırlarının bulunduğu Anadolu topraklarından ibaret olmadığını aktaran Bakan Kurtulmuş, dünyanın neresinde mazlum, Müslüman bir halk, topluluk varsa gözünün, kulağının Türkiye’de olduğunu vurguladı.

Türkiye’nin bu sorumluluğu yerine getirmek için daha güçlü bir ülke olması gerektiğinin altını çizen Bakan Kurtulmuş, bunun için yeniliklerin, kalkınmanın, gelişmenin önünde duran gerici zihniyetin engellerine takılmadan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde kurulacak güçlü Türkiye idealine ulaşmak için 24 Haziran seçimlerinin çok büyük bir önem taşıdığını söyledi.

Bakan Numan Kurtulmuş, iftarın ardından Avcılar Merkez Camii’nde teravih namazını kıldı namaz sonrasında cami yakınlarındaki Emekliler Parkı’ndabir süre vatandaşlarla sohbet etti, daha sonra da Avcılar’daki bir şehit ailesini ziyaret etti.