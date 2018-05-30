30 Mayıs 2018 Çarşamba16 Ramazan 1439
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ABD'den onay çıktı! 66 milyar dolarlık satın alma...

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ABD'den onay çıktı! 66 milyar dolarlık satın alma...
ABD yönetimi, Alman kimya ve ilaç devi Bayer'in, Amerikalı tarımsal biyoteknoloji şirketi Monsanto'yu 66 milyar dolara bünyesine katmasına, 9 milyar dolar değerindeki varlıklarını elden çıkarması şartıyla izin verdi.
ABD'den onay çıktı! 66 milyar dolarlık satın alma... ABD'den onay çıktı! 66 milyar dolarlık satın alma... ABD'den onay çıktı! 66 milyar dolarlık satın alma...

ABD Adalet Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bayer'in,  Monsanto'yu tohum işleme ve kimyasal tarım alanındaki diğer varlıklarını elden  çıkarmak kaydıyla satın almasına onay verildi.  

İki yılı yakın süredir devam eden müzakereler sonucunda Brüksel’in  ardından Washington’un da birleşmeye onay vermesiyle Bayer’in tarım ilaçları ve  tohumculuk sektöründe dünyanın en büyük şirketi olmasının önünde engel kalmadı.    

Bayer 66 milyar dolarlık satın almanın gerçekleşmesi için 9 milyar  dolar değerindeki varlıklarını, tarım sektöründeki rekabetin koruması amacıyla  elden çıkarmayı kabul etti.   

Açıklamada, söz konusu elden çıkarmanın bugüne kadarki en büyük tutara  karşılık geldiği vurgulanırken, “Bunun sonucunda, Amerikan çiftçileri ve  tüketicileri tarım endüstrisindeki rekabetten yararlanmaya devam edecek.”  ifadesine yer verildi.

Konuya yakın kaynaklara dayandırılan haberlere göre, şirket  yöneticileri prensip anlaşmasına vardıktan sonra ABD Adalet Bakanlığı  yetkilileriyle bir araya geldi. Bayer'in Monsanto'yu satın almasına yönelik izin  için tohum işleme ve kimyasal tarım alanındaki diğer varlıklarını elden çıkarmayı  kabul ettiği öne sürüldü. 

Avrupa Birliği de merkezi Almanya'nın Leverkusen kentinde bulunan  Bayer'in, Missouri merkezli Monsanto'yu bünyesine katmasına geçen mart ayında   yeşil ışık yakmıştı. 

Öte yandan, çevreciler ve organik tarım firmaları, genetiğiyle  oynanmış tarım ürünlerinin Kuzey Amerika kıtasına yayılmasında büyük rol oynayan  Monsanto'nun Bayer tarafından satın alınmasına, aynı şeyin Avrupa kıtasında da  yaşanacağı gerekçesiyle karşı çıkıyor.  

Bayer ise her gün artan küresel gıda ihtiyacının karşılanması için  üretim verimini yükseltecek yeni teknolojilerin kullanılması gerektiğini  savunuyor.

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