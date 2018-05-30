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Yerli otomobilde yeni gelişme: Erdoğan açıklayacak

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Yerli otomobilde yeni gelişme: Erdoğan açıklayacak
Yerli ve Milli Otomobil Fabrikasında kurulacak şirketle ilgili atanması beklenen CEO`ya ilişkin flaş bir gelişme yaşandı.
Yerli otomobilde yeni gelişme: Erdoğan açıklayacak Yerli otomobilde yeni gelişme: Erdoğan açıklayacak Yerli otomobilde yeni gelişme: Erdoğan açıklayacak

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yerli otomobil CEO’sunun şuan belli olduğunu ve perşembe günü de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağını söyledi.

Kastamonu'da ziyaretlerde bulunan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yerli otomobil fabrikası ile ilgili basında Filyos'un şansının yüksek olduğu yönünde çıkan bilgilerin doğru olmadığını belirterek, sözlerinin farklı lanse ettirildiğini ve 22 ilin şansının hala devam ettiğini kaydetti.

Yerli ve Milli Otomobil Fabrikasında kurulacak şirket ile ilgili atanması beklenen CEO ile ilgili de konuşan Bakan Özlü, özetle şöyle konuştu:

"CEO ile ilgili gelişmeler var. CEO şuan için belirlendi. İsmi benim değil Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklaması daha doğru olur. Sayın Cumhurbaşkanımız ismi açıklayacak. Perşembe akşamı Sayın Cumhurbaşkanımız bir televizyon kanlında vereceği röportajda bu konuları cevaplayacaklar"

3 İSİMLE GÖRÜŞÜLDÜ İDDİASI

Türkiye’nin önde gelen 5 büyük şirketinin oluşturduğu yerli otomobil girişiminin başına getirilecek olan CEO’nun kim olacağı konusunda sona yaklaşıldı. Görüşülen üç adaydan biri olan Bosch Yenileme Pazarı Kıdemli Başkan Yardımcısı Gürcan Karakaş’ın CEO’luğa en yakın isim olduğu iddia edilmişti

 

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