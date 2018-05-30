30 Mayıs 2018 Çarşamba16 Ramazan 1439
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Türk ekonomisine büyük operasyon! Moody's yarıya indirdi

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Türk ekonomisine büyük operasyon! Moody's yarıya indirdi
Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Investors Service, Türkiye'nin 2018 yılına ilişkin büyüme tahminini yüzde 4'ten yüzde 2.5'e düşürdü.
Türk ekonomisine büyük operasyon! Moody's yarıya indirdi Türk ekonomisine büyük operasyon! Moody's yarıya indirdi Türk ekonomisine büyük operasyon! Moody's yarıya indirdi

Türkiye 24 Haziran seçimlerine giderken Kredi Derecelendirme Kuruluşları'ndan art arda açıklamalar geliyor. Bu açıklamaların olumsuz yönde olması da dövizi hareketlendiren en önemli unsurlardan biri.

Geçtiğimiz hafta Fitch Raftings Türkiye hakkında üst üste 3 kez açıklamalarda bulunmuş, Türkiye'yi kredi notunu düşürmekle tehdit etmişti.

MOODY'S'İN 2018 YILI TAHMİNİ

Bir diğer kredi derecelendirme kuruluşu olan Moody's Investors Service de devreye girerek, Türkiye'nin 2018 yılına ilişkin büyüme tahminini yüzde 4'ten yüzde 2.5'e düşürdü.

"BÜYÜMEDEKİ HIZLANMA BORÇLANMA MALİYETLERİNİ GETİRİYOR"

Moody's'in “Küresel Makro Görünüm 2018- 2019” raporunun Mayıs ayı güncellemesinde gelişmiş ve gelişen ekonomilerde, büyümedeki hızlanmanın yükselen borçlanma maliyetleri ve sıkı kredi koşulları ile sınırlanacağı belirtildi.

Raporda, “Gelişen piyasa ekonomilerinin 2018 ve 2019 yıllarında -2017deki yüzde 5.3'ten- yüzde 5.2 büyümesi tahmin ediliyor.” ifadesi yer aldı.

Gelişen piyasa ekonomilerinin görünümünün her ülkenin genel ekonomik gücü ve sermaye akımlarının volatilitesine dayanma gücü değerlendirmesine dayalı olduğu ifade edildi.

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