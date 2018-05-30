30 Mayıs 2018 Çarşamba16 Ramazan 1439
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Göktürk-3 uydusu için geri sayım! Uzaydan vesikalık çekebilecek

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Gelecek yıl uzaya fırlatılacak olan Göktürk-3 uydusu, önceki uydulardan çok daha yüksek yerli üretim payına sahip olacak. Bunun yanında Göktürk-3 bir teröristin uzaydan vesikalık fotoğrafının çekilmesi mümkün olacak.
Göktürk-3 uydusu için geri sayım! Uzaydan vesikalık çekebilecek
Göktürk-3 uydusu için geri sayım! Uzaydan vesikalık çekebilecek Göktürk-3 uydusu için geri sayım! Uzaydan vesikalık çekebilecek Göktürk-3 uydusu için geri sayım! Uzaydan vesikalık çekebilecek

Türkiye’nin sahip olacağı en gelişmiş istihbarat uydusu ‘Göktürk-3’ için geri sayım başladı. Gelecek yıl uzaya fırlatılacak olan, proje sözleşmesi 2013’te imzalanan Göktürk-3 uydusunun üretimi, TAI’nin ana yükleniciliğinde, TÜBİ- TAK Uzay Araştırmaları Enstitüsü ve ASELSAN’ın da alt yükleniciliğinde gerçekleştiriliyor.

Gazete Habertürk'ten Murat Gürgen'in haberine göre Göktürk-3, önceki uydulardan çok daha yüksek yerli üretim payına sahip olacak. Önceki uydulara kıyasla çok daha yüksek çözünürlüklü görüntü elde edilecek. Göktürk-2 ile en küçük 2.5 metre, Göktürk-1 ile yarım metre büyüklüğe kadar net görüntü elde edilebilirken, Göktürk-3 uydusuyla bir teröristin uzaydan vesikalık fotoğrafının çekilmesi mümkün olacak.

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