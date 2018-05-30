Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'nün (OECD) Mayıs 2018 Ekonomik Görünüm Raporu'na göre kurumun 2018 yılına ilişkin Türkiye büyüme tahmini yüzde 5.1 seviyesinde bulunuyor.
Kurumun 2019 yılına ilişkin Türkiye büyüme tahmini ise yüzde 5.0.
OECD ülkelerinin tamamına yönelik büyüme beklentileri ise 2018 ve 2019 yılları için sırasıyla yüzde 2.6 ve yüzde 2.5 seviyelerinde bulunuyor.
Euro Bölgesi'nde ise OECD büyüme beklentisi sırasıyla yüzde 2.2 ve yüzde 2.1 seviyelerinde bulunuyor.
30 Mayıs 2018 Çarşamba16 Ramazan 1439
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OECD, Türkiye büyüme tahminini açıkladı
Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'nün Ekonomik Görünüm Raporu'na göre 2018 Türkiye büyüme tahmini yüzde 5.1.
Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'nün (OECD) Mayıs 2018 Ekonomik Görünüm Raporu'na göre kurumun 2018 yılına ilişkin Türkiye büyüme tahmini yüzde 5.1 seviyesinde bulunuyor.
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