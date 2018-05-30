30 Mayıs 2018 Çarşamba16 Ramazan 1439
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Sağlık ekiplerini bile dehşete düşüren olay!

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Konya'da psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen ev kadını Melike G. (59), bir meyve bahçesinde üzerine benzin döküp kendini ateşe verdi.
Sağlık ekiplerini bile dehşete düşüren olay!
Sağlık ekiplerini bile dehşete düşüren olay! Sağlık ekiplerini bile dehşete düşüren olay! Sağlık ekiplerini bile dehşete düşüren olay!

Olay, saat 09.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Ekmekkoçu Mahallesi Saadet Sokak'ta meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen evli Melike G., bir meyve bahçesinde üzerine benzin döküp kendisini ateşe verdi. Olayı fark eden çevre sakinleri, taşıma suyla müdahale ederek alevleri söndürdü. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücudunda ciddi yanıklar oluşan Melike G., ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Melike G.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi.


Olay yerinde inceleme yapan polisin ifadesine başvurduğu görgü tanıkları, Melike G.'nin, alevleri söndürmeye çalışan kişilere, "Bırakın beni, ben kendim yaktım. Size ne?" ifadelerini kullandığını söyledi.

Psikolojik sorunları olduğu belirtilen Melike G.'nin, 3 ay önce de yüksek dozda ilaç alarak intihar girişiminde bulunduğu, ailesinin hastanede tedavi görmesi isteiğini ise geri çevirdiği öne sürüldü.

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