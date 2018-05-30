Merkez'den bir açıklama daha!

Merkez Bankası (TCMB), 23 Mayıs'ta gerçekleştirdiği ve olağanüstü toplanarak GLP'yi 300 baz puan artırdığı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında ilişkin özetlerde şunları söyledi:
OLASI RİSK SENARYOLARI GÖZDEN GEÇİRİLDİ
"Kurul, toplantıda yakın dönem gelişmelerini değerlendirerek 25 Nisan tarihli toplantıda ele alınan ve Enflasyon Raporu'nda yer alan risk senaryolarını gözden geçirdi.
Küresel finansal piyasalardaki dalgalanmanın yurt içi finansal koşullar üzerinde sıkılaştırıcı etkileri oldu.
KÜRESEL DALGALANMALARA OLAN HASSASİYET ARTTI
Jeopolitik gelişmelerin yanı sıra enflasyon ve cari açık gibi makro göstergelerdeki görünüm, Türkiye'nin küresel dalgalanmalara olan hassasiyetini artırdı.
TL'DEKİ DEĞER KAYBI İKTİSADİ TEMELLERLE UYUMLU OLMAYAN SAĞLIKSIZ BİR OLUŞUM
Risk primindeki yükseliş ve portföy akımlarındaki azalışa bağlı olarak Türk lirası diğer gelişmekte olan ülkelerin para birimlerine kıyasla daha fazla değer kaybetmiş ve daha dalgalı bir seyir izlemiştir. Türk lirasındaki değer kaybetme eğilimi Mayıs ayının üçüncü haftasından itibaren ivmelenerek iktisadi temellerle uyumlu olmayan sağlıksız fiyat oluşumlarına işaret etmiştir.
TCMB ELİNDEKİ BÜTÜN ARAÇLARI KULLANMAYA DEVAM EDECEK
TCMB fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecek.
SIKI DURUŞ KARARLILIKLA SÜRDÜRÜLECEK
Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme ve hedeflerle uyum sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecek.
İHTİYAÇ OLURSA İLAVE PARASAL SIKIŞTIRILMA YAPILABİLECEK
Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecek"