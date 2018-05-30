Mavi Marmara gazisinden İsrail'le anlaşma tepkisi

Mavi Marmara gazisi Özçoban, Siyonist İsrail Rejimi ile anlaşma yapılmasını doğru bulmadığını ve Türkiye’nin bu hatadan dönmesi gerektiğini söyledi.

Mavi Marmara gazisi Özçoban, Siyonist İsrail Rejimi ile anlaşma yapılmasını doğru bulmadığını ve Türkiye’nin bu hatadan dönmesi gerektiğini söyledi.

Mavi Marmara gazisi Yusuf Özçoban dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İlkha’da yer alan habere göre İsrail Rejimi ile anlşma yapılmasının doğru olmadığını dile getiren Özçoban, Mavi Marmara konusunda hükümetin ortaya koyduğu çözüm ve kararlara katılmadığını belirtti.

2010 yılında Gazze'deki ablukanın kaldırılması için Mavi Marmara gemisi oluşturulduğunu söyleyen Özçoban, “Gaziantep'te bir boykot çalışmamız vardı. Bunu biz insanlara dağıttık. Bir duyarlılık olsun ve İsrail malları alınmasın, boykot edelim diye bu minvalde İsrail’e karşı yapabileceğimiz ancak buydu. Bu çalışmalarımızın sanki lütfu ve ikramı olarak Allah-u Teâlâ bize Mavi Marmara'ya katılmayı nasip etti. Allah-u Teala’ya şükürler olsun Mavi Marmara gemisi Filistinlilerin mazlumiyetini dünya kamuoyuna taşıdı ve unutulmayacak bir öncülük yaptı” ifadelerini kullandı.

“MAVİ MARMARA GAZZE’DEKİ ABLUKASININ KALDIRILMASI İÇİN YOLA ÇIKTI”

Mavi Marmara gemisinin amacının Gazze’deki ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak olduğunu ifade eden Özçoban, şunları söyledi:

"Mavi Marmara gemisinde çok iyi insanlar vardı. Orada çok muhterem insanlarla tanıştım. Türkiye'nin, dünyanın dört bir tarafından gelen insanlarla tanıştım. Mavi Marmara'da tanıştığım insanların hepsinin de ortak noktası, kardeşlerine yardım etme gayreti ve Müslümanların derdiyle dertlenmek. Yani Mavi Marmara bir iyilik gemisiydi. Mavi Marmara’nın amacı; Gazze ablukasının kaldırılması ve bu ablukayı da tüm dünya kamuoyuna duyurmaktı. Rabbim inşallah hayırlara vesile kılsın. İnşallah Gazze'deki ablukayı Rabbim en yakın zamanda kaldırılmasını nasip etsin.”

"ŞEHİTLERE GIPTA ETTİM”

Mavi Marmara organizasyonuna katılanların, Filistinli kardeşlerine destek olmak için katıldığını ve şehit olacaklarını bildikleri halde, Gazze'deki ablukayı kırmak için yola çıktıklarına dikkat çeken Özçoban, şöyle konuştu:

Özçoban, “Filistin davasına bir damla suda biz taşıyalım istedik. Allah-u Teâlâ’da nasip etti. israili boykot çalışmamdan dolayı bize de Mavi Marmara gemisine katılmayı lütfetti Rabbim. İnşallah Filistinli kardeşlerimizin yanında beraber mücadele etmek nasip olur. Belki Rabbim bize de orada şehadeti nasip eder. Filistinli kardeşlerimizin çektiği bu zulmü biz bir hafta yaşadık. O zalimlerin zulmünü gördük. Ben Türkiye’ye geldiğimde bir ay boyunca yeme ve içmeden kesildim. Psikolojik olarak rahatsızlık yaşadım ve Allah (Celle Celaluhu) kimseyi düşürmesin, esaret gerçekten çok zor. Hatta ben o şehitlere gıpta ettim. Gerçekten Rabbim Filistinli kardeşlerimizin yardımcısı olsun. Onların imanı en üst seviyededir. Bu zulme dayanıyorlar, direniyorlar, büyük bir mücadele ediyorlar. Bu mücadeleden de asla geri adım atmıyorlar. Allah (Celle Celaluhu) onlara güç kuvvet versin, onların imanını artırsın.”

“BU TERÖR ÇETESİ İLE NEDEN ANLAŞILDI?”

Siyonist terör şebekesi ile anlaşılmasını doğru bulmadığını ve Türkiye’nin bu hatadan dönmesi gerektiğini söyleyen Özçoban, “Mavi Marmara konusunda hükümetin aldığı bu kararlara gerçekten katılmıyorum ve reddediyorum. Bu konuda yanlış adımlar attığını düşünüyorum. Cumhurbaşkanımız da terör devleti diye nitelendiriyor. Peki, bu terör devleti ile neden anlaşıldı? Büyük bir hata olduğunu sanırım cumhurbaşkanımız da fark etmiştir. İnşallah bu hatasından tez zamanda döner, İsraile karşı yaptırımlar uygulanır. Gazze'deki ablukayı kaldırmak, Kudüs davasını sahiplenmek için inşallah bu konuda adımlar atılır. İsrail ile bütün ilişkiler durdurulmalı, ekonomik bir boykot uygulanmalıdır. Kamuoyu da Kudüs ve Filistin davasını sahiplenmeli, İsrail’in yapmış olduğu zulmü duyurmalıdır. Bu noktada insanlar daha çok bilgilendirilmeli, İsrail’e karşı gerekirse İslam ümmeti bir olup savaşmalıdır.” dedi.

“YENİ MAVİ MARMARA GEMİLERİNE İHTİYACIMIZ VAR”

“Yeni Mavi Marmara gemilerine ihtiyacımız var” diyen Özçoban, “Umarım inşallah öyle bir organizasyon olur. İnanıyorum ki bütün Müslümanlar bu gemiye iştirak edeceklerdir. Mavi Marmara gemisinde belki 70 cemaatten insanlar vardı. Hepimiz birlik ve beraberlik içerisindeydik. Cemaatler ayrı ama hepimizin davası bir. Çünkü hepimiz bir ümmetiz. Hedefimiz tektir ve Müslüman’ız, biriz. Kitabımız Kur'an-ı Kerim ve Peygamberimiz Hazreti Muhammed’dir. (Aleyhisselam)” ifadelerinde bulundu.

Geminin, son günlerde sosyal medyada paylaşılan ve tepkilere neden olan görüntülerine işaret eden Özçoban, “Geminin hurdaya ayrılması gerçekten çok üzücü bir durum. Buna çok üzüldüm.” ifadelerini kullandı.