30 Mayıs 2018 Çarşamba16 Ramazan 1439
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Bankacılıkta 4 aylık kâr 18,8 milyar TL

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Bankacılıkta 4 aylık kâr 18,8 milyar TL
Bankacılık sektörünün net karı ocak-nisan döneminde 18,8 milyar TL olarak kaydedildi.
Bankacılıkta 4 aylık kâr 18,8 milyar TL Bankacılıkta 4 aylık kâr 18,8 milyar TL Bankacılıkta 4 aylık kâr 18,8 milyar TL

Nisan 2018 döneminde bankacılık sektörün dönem net kârı 18 milyar 832 milyon TL oldu. Geçen yılın aynı döneminde kâr 17,5 milyar TL seviyesinde bulunuyordu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK) yapılan açıklamaya göre, sermaye yeterliliği standart oranı yüzde 16,41 seviyesinde geldi.

Nisan 2018 döneminde Türk Bankacılık Sektörünün aktif büyüklüğü 3 trilyon 436 milyar 199 milyon TL olarak gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2017 yılsonuna göre 178 milyar 357 milyon TL (yüzde 5,5) arttı.

Nisan 2018 döneminde en büyük aktif kalemi olan krediler 2 trilyon 240 milyar 11 milyon TL, menkul değerler 406 milyar 412 milyon TL oldu.

2017 yılsonuna göre sektörün aktif büyüklüğü yüzde 5,5, krediler yüzde 6,8 oranında ve menkul değerler toplamı yüzde 1,2 oranında arttı.

Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı yüzde 2,9 oldu.

Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat 2017 yılsonuna göre yüzde 6,6 artışla 1 trilyon 823 milyar 438 milyon TL oldu.

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