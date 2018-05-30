30 Mayıs 2018 Çarşamba16 Ramazan 1439
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İSKİ'den bazı abone gruplarına indirim kararı

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İSKİ'den bazı abone gruplarına indirim kararı
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 5 farklı gruptaki abonelerine sunduğu su birim fiyatında indirime gitti.
İSKİ'den bazı abone gruplarına indirim kararı İSKİ'den bazı abone gruplarına indirim kararı İSKİ'den bazı abone gruplarına indirim kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınan bilgiye göre, geçen ay  gerçekleştirilen İSKİ Genel Kurulu'nda kabul edilen "Abone Hizmetleri Tarife ve  Uygulama Yönetmeliği'nin" getirdiği değişiklikler, hayata geçirilmeye başlandı.

Değişiklikle daha önce kademeli olarak tarife üzerinden yüzde 50  oranında indirimli fatura gönderilen şehit, gazi ve engelli aboneler için  kademeli uygulamasına son verildi.
  
Şehit, gazi ve engelli aboneler, bundan böyle ne kadar su  kullanırlarsa kullansınlar, hepsine yüzde 50 indirim yapılacak ve gelen faturanın  yarısını ödeyecek.
 
Suyu kendi imkanları ile temin eden (kuyu-tanker vs.) abonelerin,  kullandıkları suların toplanıp uzaklaştırılması için alınan "kullanılmış suların  uzaklaştırılması bedellerinde" yüzde 30 indirim yapıldı.
 
65 yaşını doldurmuş aylık bağlananlar, kaymakamlıklardan muhtaçlık  belgesi alanlar, 5510 sayılı kanun kapsamında gelir testi sonucu SGK primleri  ilgili kamu idaresi tarafından karşılananlar ve İstanbul Büyükşehir  Belediyesi'nce yardıma muhtaç olduğu bildirilen abonelerin ikamet ettikleri  konutlara da sabit ve özel tarifeli fiyatlandırma yapılacak.
 
Resmi daire tarifesinde indirim
 
7061 Sayılı Kanundaki ''Kamu kurum ve kuruluşlarına uygulanan su ve  atık su tarife ücreti tüketim miktarına bakılmaksızın sabit tarife ücreti olarak  belirlenir ve konutlar için belirlenen en düşük su ve atık su tarife ücretinin  yüzde 50 fazlasını geçemez'' hükmü gereğince resmi daire tarifesinde de indirim  yapıldı. Bu konudaki su birim fiyatı 8,08 liradan 4,81 liraya düşürüldü.
 
Sanayicilerin kullanımına sunulan geri dönüşüm suyunun metreküp  fiyatında ise yüzde 16,6 indirime gidilerek bu uygulama hayata geçirildi.
 
Yönetmelik değişikliği gereğince resmi daire ve ibadethanelerin parsel  sınırları içindeki işletme sorunları olan su ve atıksu altyapı tesisleri, İSKİ  tarafından bedelsiz yenilenecek.
 
Ayrıca ferdi abonelik yapamayan ve ortak tek sayaçla su kullanan  abonelerin sorunlarını gidermek amacıyla "Ferdi Şantiye Konut/Ferdi Şantiye  İşyeri" aboneliğini düzenlendi. Böylece, iskan sorunu yaşayanlar, ferdi abonelik  (şantiye tarifesi) hizmetinden yararlanabilecek.

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