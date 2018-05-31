Yeni emekliye 2 bin TL fırsatı



Yaklaşık 12.3 milyon emekli bayram ikramiyesi sevinci yaşıyor. İlk bayram ikramiyesi önümüzdeki hafta ödenecek. Emekli Sandığı ve Bağ-Kur emeklileri 7, SSK emeklileri ise 8 Haziran'da bin lirayı hesabında görecek. İkramiye sadece mevcut emeklileri değil, bundan böyle emekli olacakları da kapsıyor. Emekli aylığı bağlananlar, emeklilik tarihini izleyen dönemlerde verilecek ikramiyelerden yararlanacak. İlk ikramiyenin 7-8 Haziran'da ödeneceği açıklanırken, bu tarihe kadar emekli aylığı bağlanmış olanlar bu bin lirayı alabilecek. Bu kişiler, Kurban Bayramı öncesi verilecek bin lira dahil, bundan sonra yapılacak tüm ikramiye ödemelerinden de yararlanacak. Böylece bu yaz 2 bin liralık ek gelir elde etmiş olacaklar. Ramazan Bayramı ikramiyesi ödendikten sonra, ancak Kurban Bayramı ikramiyesi verilmeden aylığı bağlananlar ise bu yaz bin lira ek gelir elde edecek.

