Elektrikte fatura sürprizine son

EPDK’nın yaptığı düzenlemeyle elektrik borçlusu aboneye kesim işlemi yapılmadan önce SMS atılacak. Serbest tüketiciler için ise gerekçe göstermeden kolay cayma hakkı geldi.

Elektrik piyasasında yapılan düzenlemeyle, ödenmemiş fatura yüzünden elektrik kesilmesi sürprizine son verilecek. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) yaptığı düzenlemeye göre, elektrik borçlusu aboneye kesim işlemi yapılmadan önce e-posta ya da SMS göndermek mecburi hale gelecek.

SÜRELER KISALIYOR

EPDK’nın yayımladığı yönetmelik değişikliğine göre, tüketicilerin borçları nedeniyle ikinci bildirimi almama ya da bildirimden haberdar olmama gibi nedenlerle elektriğinin kesilmesi ve kesme bağlama bedeli ödeme gibi problemleri azaltmak için yazılı bildirimle birlikte diğer haberleşme kanallarından en az birini kullanma zorunluluğu getirildi.

Düzenlemeyle, elektrik sözleşmesi başvurusu süresi ve elektriğin bağlanma süresi de kısalıyor. Tüketicilerin, dağıtım şirketlerine yönelik şikayetleri 15 günde sonuçlanacak.

Perakende satış sözleşmesi kapsamında; başvurusu sonuçlandırma süresi 1 güne, elektriğin bağlanması süresi imar alanı içerinde 24 saate, imar alanı dışında kullanım yerleri için ise 48 saate düşürüldü.

EPDK İÇİN BİLİNÇLİ TÜKETİCİ ÖNEMLİ

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, “Tüketicilerimizin hakları konusunda bilgilendirilmesine, bilinçlendirilmesine EPDK olarak büyük önem veriyoruz. Teknolojik ilerlemeleri tüketici memnuniyetinin parçası haline getirmeliyiz. Yönetmeliğin tüketici memnuniyetini daha üst seviyelere taşımak için de önemli hizmet göreceğine inanıyoruz” dedi.

CAYMA BEDELİ OLMAYACAK

Yönetmelikle yıllık elektrik tüketimi 100 bin kWh altında olan serbest tüketicilerin yapacağı ikili anlaşmalardan önce bedeller ve hakları konusunda detaylı bir şekilde bilgilendirilmesi şartı getirildi.

Böylece tüketiciler, kendileri için en uygun anlaşmayı şeffaf bir şekilde belirleme imkanına kavuşacaklar.

Düzenleme ile tüketimi düşük serbest tüketicinin ikili anlaşmanın kurulduğu ya da yenilendiği tarihten itibaren 14 gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cayma bedeli ödemeksizin telefonla, e-postayla veya yazılı olarak bildirim yapmak suretiyle anlaşmadan cayma hakkına sahip olabilecek.