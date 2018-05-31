Yaş itibarıyla kendi bakımı sağlayamayan veya engelli vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için 2005'te "evde bakım yardımı" hizmetinin hayata geçirilmesiyle önemli bir adım atıldı. Bu vatandaşların bakımlarını sağlayan yakınları için de 2002'de 24 lira olan "engelli aylığı" 2018'de 598 liraya yükseltildi. Bu kapsamda 707 bin 748 engelliye 3.5 milyar yardım yapıldı.
31 Mayıs 2018 Perşembe16 Ramazan 1439
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Engelli aylığı 25 katına çıktı
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