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Robocop Mehmetçik göreve hazır

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ASELSAN’ın Mehmetçik için geliştirdiği arazide yürüme, koşma, tırmanma ve sıçrama gibi fiziksel performansını yükselten, ağır teçhizat taşımayı kolaylaştırarak yorgunluğa karşı direncini artıran ASYA göreve hazır
Robocop Mehmetçik göreve hazır
Robocop Mehmetçik göreve hazır Robocop Mehmetçik göreve hazır Robocop Mehmetçik göreve hazır

ASYA (Askeri Yürüyüş Asistanı) tüm testleri başarıyla geçti. Göreve hazır hale gelen ASYA, özellikle Özel Kuvvetler personeli başta olmak üzere piyade ve jandarmanın arazide tam teçhizatlı görevlerde hareket kabiliyetini üst düzeye çıkaracak. Ergonomik ve sessiz bir sistem olan, mühendisler tarafından performans geliştirme çalışmaları da devam eden Asya sayesinde sakatlanmalar azalırken, askerin yorgunluğa karşı direnci artacak.

Testleri geçti

ASYA zorlu arazi koşullarında askerlerin yürüme, koşma, tırmanma ve sıçrama gibi hareketlerinde destek oluyor. Kullanıcısına uyumu ve hareket kabiliyeti yüksek olan ASYA, hızlı hareketleri direnç göstermeden gerçekleştirirken en zorlu şartlarda devreye girerek kullanıcısının performansını arttırıyor. Seri üretim için talep bekleyen ASYA, tam teçhizat intikale çıkan askerlerin yüklerini daha rahat taşımasına da olanak sağlayacak. ASYA ile göreve çıkan askerler ağır yüklerine rağmen yorulmadan çok daha uzun mesafelere yürüyerek gidebilecek. 

Yer çekimi kuvvetini azaltıyor

ASELSAN yetkilileri üniversitelerin de desteğiyle milli imkân ve kabiliyetlerle geliştirilen ASYA’nın, hafifliği ve yüksek dayanımı ile zorlu koşullarda görev alacağını belirtiyor. Savunma uzmanları ‘Exoskeleton’ olarak anılan benzeri giyilebilir ürünlerin yer çekiminin bacak ve ayak kasları ile eklemlere uyguladığı çekim kuvvetini azalttığını belirtiyor. Piyade savaşının ve arazi çatışmalarının geleceği olarak tanıtılan ‘Exoskeleton’lar konusunda bir çok ülke ve çok uluslu şirket çalışıyor. Pentagon’un Ar-Ge birimi olarak bilinen Amerika’nın ileri teknoloji savunma projelerini yürüten DARPA da ABD Özel Kuvvetler Komutanlığı için Exoskeletonlar geliştiriyor. 

CENKER’le entegre

İlk prototipi IDEF 2017’de sergilenen ASYA’ya yurt dışından da ilgi yüksek. Çeşitli ülkelerin ordu personelleri tarafından beğenilen ASYA, yine ASELSAN tarafından geliştirilen giyilebilir bilgisayar, akıllı muharebe sahası gözlüğü, komuta bilgisayarı gibi teçhizatları taşıyan takım ve tek er komuta kontrol sistemi CENKER ile entegre çalışacak. (VATAN)

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