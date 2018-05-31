Rüzgar tersine döndü! 100 milyar dolar sinyali

İngiltere’de ‘Tatlı Dil Forumu’na katılarak 25’in üzerinde uluslararası yatırım portföyü yöneticisine Türkiye ekonomisini anlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 100 milyar dolarlık bir fonun Türkiye’ye yönünü çevirmesini sağladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İngiltere ziyaretinde uluslararası finans çevrelerine verdiği mesajlar etkisini gösterdi. Erdoğan’ın İngiltere’de ‘Tatlı Dil Forumu’na katılan 25’in üzerinde uluslararası yatırım portföyü yöneticisine Türkiye ekonomisini anlatmasının ardından, 100 milyar dolarlık bir fonun Türkiye’ye yönünü çevirdiği mesajı bu kesimler tarafından hükümete iletildiği ortaya çıktı. Bunun üzerine Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya’nın bir dizi görüşmeler için Londra’ya gittiği belirlendi.

Türkiye’nin seçim kararı alması üzerine başlatılan dolar kuru operasyonundan sonuç alamayan uluslararası piyasalara bir de İtalya ile başlayan ekonomik kriz dalgası soğuk duş etkisi yaptı. Kendi ekonomilerindeki sıkıntıyı gören uluslararası finans çevrelerinin yine en güvenilir limanın Türkiye olduğuna kanaat getirdiği ortaya çıktı.

ERDOĞAN’I DİNLEDİKTEN SONRA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz haftalarda İngiltere’de Kraliçe Elizabeth, Başbakan Teresa May ile görüştü. Erdoğan İngiltere’deki temas trafiğinde ayrıca 2011 yılında İngiltere ile Türkiye arasında ikili ilişkileri güçlendirmek amacıyla kurulan ‘Tatlı Dil Forumu’na da katıldı. HSBC, JP Morgan gibi küresel ölçekli bankaların da olduğu 25’in üzerinde uluslararası yatırım portföyü temsilcisi, Erdoğan’dan Türkiye ekonomisinin geldiği noktayı ve atılacak adımlara yönelik mesajlarını dinledi.

Aynı günlerde Türkiye’de ise Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya’nın İstanbul’da yatırımcılar ve iş dünyası temsilcileri ile bir araya geldiği temaslar oldu. İş dünyası temsilcilerinin çoğunluğunun yurt dışı bağlantılı distribütörler olması da bu toplantılarda da verilen mesajların yurt dışındaki çevrelere ilk elden gitmesini sağladı.

SEÇİMDE DE ÖNCELİK EKONOMİ

İstanbul toplantısında Çetinkaya’nın sıkı para politikasına yönelik hassasiyeti ve mali disiplinin vazgeçilemez olduğu yönündeki mesajları önemli oldu. Yurt dışı piyasalar, seçim arifesinde olan Türkiye’de ekonominin bozulmasına fırsat verilmediğini net şekilde ilk ağızdan dinlemiş oldu. Yine para politikasındaki sıkı duruşu gösteren sadeleşme adımının da uluslararası yatırımcılar açısından doyurucu mesajlar içerdiği belirlendi.

YABANCI FONLAR GÜVENLİ LİMAN ARAYIŞI İÇİNDE



Türkiye cephesinde bu adımlar atılırken, AB’nin ise ‘çizmesinin delik’ olduğu ortaya çıktı. İtalya’da başlayan hükümet krizi ekonomik krize dönüşünce, söz konusu yatırım fonlarının tedirginliği de ortaya çıktı. Türkiye’de ekonomiye yönelik güven verici açıklamaların ardından yurt dışında güvenilir liman arayışına giren 100 milyar dolarlık bir fonun Türkiye’ye yönünü çevirdiği mesajının hükümete iletildiği öğrenildi. Bunun üzerine Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya’nın bir dizi görüşmeler için Londra’ya gittiği belirlendi. Dün de Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya’nın Londra’da günde 5 toplantı yaptığı haberleri de söz konusu fon yöneticilerinin Türkiye’ye yönelik ilgisini gözler önüne serdi.