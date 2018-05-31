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Muharrem İnce, Akşener'in lafını yuttu

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Meral Akşener, ikinci tura Muharrem İnce'nin kalması durumunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fark yiyeceğini söyledi. İnce, bu sözlere cevap vermedi.
Muharrem İnce, Akşener'in lafını yuttu
Muharrem İnce, Akşener'in lafını yuttu Muharrem İnce, Akşener'in lafını yuttu Muharrem İnce, Akşener'in lafını yuttu

Siyasi partiler ve Cumhurbaşkanı adayları 24 Haziran'da yapılacak seçimler için hazırlıklarını sürdürürken muhalefet cephesinde koltuk hırsıyla sataşmalar başladı.

MUHALEFETİN HAYALİ

Millet İttifakı adı altında buluşan CHP ile İyi Parti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı ikinci tura kalabilmek için sıkı bir yarış içerisinde.

İLK TURDA İŞ BİTER

AK Parti ile MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı ise ilk turda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimleri kazanacağına kesin gözüyle bakıyor. Anketler de bu yönde.

"MUHARREM İNCE FARKLA KAYBEDER"

 

Saha çalışmaları devam ederken Meral Akşener'den Muharrem İnce'nin adaylığı hakkında bir açıklama geldi.

İkinci tura kendisinin kalması gerektiğini belirten Akşener, "Muharrem İnce ikinci tura kalırsa Erdoğan farkla kazanır. Ben kalırsam kaybeder." dedi.

CEVAP VEREMEDİ

Akşener'in bu sözleri Muharrem İnce'ye iki kez soruldu.

İnce, ikisinde de bu sözlere cevap vermeyeceğini ifade etti.

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