Türkiye rekor kırmaya devam ediyor

Türkiye’yi bu yılın ilk 4 ayında ziyaret eden yabancı sayısı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 32,55 arttı.

Bakanlığın verilerine göre, 2018 yılının nisan ayında Türkiye’ye gelen yabancı sayısında yine geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 28,27 artış yaşandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının sınır giriş-çıkış istatistikleri turizmde rekorların nisan ayında da devam ettiğini gösteriyor.

Yılın ilk 4 ayında yüzde 32,55 artış oranını yakalayan Türkiye, nisan ayında ise geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 28,27 artışla 2 milyon 655 bin 561 yabancı ziyaretçiyi ağırladı.

Ocak-Nisan döneminde toplam 7 milyon 783 bin 967 yabancı ziyaretçi ağırlayan Türkiye’ye, en çok ziyaretçi yılın ilk 4 ayında İran’dan, nisan ayında ise Rusya’dan geldi.

En Çok Yabancı Ziyaretçi Rusya ve İran’dan

Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında, Ocak-Nisan 2018 döneminde, yüzde 11,02 artış ve 858 bin 017 ziyaretçiyle İran birinci, yüzde 8,63 artış ve 671 bin 665 ziyaretçiyle Almanya ikinci, yüzde 8,37 artış ve 651 bin 228 ziyaretçiyle Gürcistan üçüncü sırada yer aldı. Gürcistan’ı Bulgaristan ve Rusya Federasyonu izledi.

Rusya Federasyonu’nun yüzde 11,02 artış ve 292 bin 720 ziyaretçi sayısıyla ilk sırada yer aldığı nisan dönemi aylık istatistiklerde ise yüzde 9,60 artış ve 254 bin 863 ziyaretçi ile yine Almanya ikinci sırada yer aldı. Bulgaristan’ın yüzde 7,61 artış ve 202 bin 026 ziyaretçi ile üçüncü olduğu aylık istatistiklerde dördüncü sıradaki Gürcistan’ı, İngiltere takip etti.

Türkiye’ye yılın ilk 4 ayında gelen yabancı ziyaretçilerin yüzde 99,60’ı, nisan döneminde ise yüzde 99,43‘ü turist olup, günübirlikçilerin oranı da Ocak-Nisan 2018 döneminde yüzde 0,40, Nisan 2018 döneminde yüzde 0,57 olarak gerçekleşti.