Yapıcıoğlu'ndan "Cumhur İttifakı" açıklaması!

Hür Dava Partisi (Hüda-Par) eski Genel Başkanı ve Diyarbakır bağımsız milletvekili adayı Zekeriya Yapıcıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptıkları ittifak görüşmelerine ilişkin konuştu. Yapıcıoğlu, "Eğer, Hüda-Par kendi logosuyla yer alabilseydi ittifak olurdu, olabilirdi. Yani bu konu müzakere edilirdi. Fakat, o seçeneğe kapalı oldukları için bir ilerleme sağlanamadı" dedi.

'KABUL ETSEYDİK, AK PARTİ'NİN LİSTESİNDE GÖSTERİLMİŞ OLABİLİRDİK'



Yapıcıoğlu, ittifak konusunda MHP'nin engel olduğu iddialarına da yanıt vererek, "Bu konuda bir şey diyemem. Kendi aralarında ne konuştuklarını bilemem. Bilmediğim bir konuda yorum yapmak istemem. Eğer biz ittifakı kabul etmiş olsaydık bugün, Ak Parti'nin listesinde gösterilmiş olabilirdik. Ama bizim istediğimiz bu değildi. Bizim isteğimiz, kendi logomuzla seçime girmekti" diye konuştu.