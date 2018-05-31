31 Mayıs 2018 Perşembe16 Ramazan 1439
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Bakandan emeklilere müjde!

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Bakandan emeklilere müjde!
Maliye Bakanı Naci Ağbal, canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.
Bakandan emeklilere müjde! Bakandan emeklilere müjde! Bakandan emeklilere müjde!

Ağbal, mali disiplinden taviz verilmeyeceğini söylerken, emeklilere bayram ikramiyesinin kalıcı olduğunu ve bundan sonraki tüm dini bayramlarda ödeneceğini söyledi

Ağbal'ın açıklamasının satır başları şöyle:

 Türkiye'nin borç stokunun yüzde 60'ı TL cinsinden oluşuyor

Kamu borcunun kompozisyonu önceki yıllarla mukayese edilemeyecek kadar ılımlı

Kamu maliyesi Türkiye ekonomisinin en sağlam göstergelerinden bir tanesi

AK Parti mali disiplinin ne kadar önemli olduğunu tecrübe ederek öğrendi. Mali disiplinden taviz vermeyeceğiz

Her zaman bütçeyi dengeleyici tedbirler alıyoruz

Ekonomi politikalarında uyum çok önemli, birbirini destekleyici olmalı

Maliye politikasının her manada para politikasına destek vermesi lazım.

Maliye politikasında da benzeri bir sıkılaşmaya gideceğiz.

Kamu fiyat ayarlamaları ve vergi ayarlamaları üzerinden de destek vereceğiz

Enflasyonu bozacak vergi ayarlamalarından ısrarla kaçındık.

BÜTÇEYE ETKİSİ 22.3 MİLYAR LİRA

65 yaş aylığının 500 liraya çıkarılması düzenlemesini yaptık. Bunun 1,6 milyarlık gider artışı etkisi olacak. Yine emeklilerimize ikramiye düzenlemesi yaptık, 22,3 milyar lira etkisi olacak. Gençler için önemli düzenlemeyi hayata geçirdik, 29 yaşından genç bir girişimci işini kurduğunda 1 yıl boyunca SGK primini biz ödeyeceğiz. 300 milyonluk maliyet olacak ama ben bunun önemli bir düzenleme olduğunu söylüyorum. Yeniden yapılandırma, emeklilere yapılan artışlar dışında vatandaşlarımız lehine düzenlemeler yaptık. Ben bunların kamu maliyesine önemli bir yük getirmediğini görüyorum.

EMEKLİ İKRAMİYELERİ KALICI OLACAK

Yapmış olduğumuz düzenleme çok açık ve net. Emeklilerimize her iki dini bayramda 1000 lira ikramiye ödeyeceğiz. Bu kalıcı bir düzenleme, önümüzdeki yıllarda da devam edecek. 16 yıldır bu ülkede AK Parti bütçe yaptı ve uyguladı. Bütçe performansında atılması gereken adımları atmaktan kaçınmadık. 2018 yılında bizim bütçede ortaya koyduğumuz bir bütçe açığı hedefi var, 67 milyar lira. Bu açığın yıl sonu bu seviyelerde kapanacağına inanıyoruz.

2B'DE BAŞVURU SÜRELERİNİ UZATTIK

Yine en son yaptığımız torba kanunda da 2B kanununu başvuru sürelerini uzattık. Buradan da bir gelir bekliyoruz. Burada da önemli bir düzenleme olacak.

Özellikle büyük ölçekli işletmelerimiz için önemli bir düzenlemeyi hayata geçirdik. Gayrimenkul varlıkları enflasyon karşısında gerçek değerini bilançoda gösteremez hale geldi. Yaptığımız düzenlemeyle işletmelerin gayrimenkullerinin yeniden değerlendirilmesinin önünü açtık. İşletmelere kolaylık getirecek, bize de ilave olarak gelir gelecek.

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