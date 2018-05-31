31 Mayıs 2018 Perşembe16 Ramazan 1439
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Whatsapp'ta yeni dönem başlıyor!

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Whatsapp'ta yeni dönem başlıyor!
Popüler ücretsiz mesajlaşma servisi WhatsApp, daha önce 13 yaşını doldurmuş herkesin platformuna kayıt olmasına izin veriyordu. Öte yandan Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Yönetmeliği artık 16 yaşın altındaki herkesin engellenmesini şart koşuyor.
Whatsapp'ta yeni dönem başlıyor! Whatsapp'ta yeni dönem başlıyor! Whatsapp'ta yeni dönem başlıyor!

Yönetmelik, bir çocuğa ait kişisel verilerin işlenmesi için özel önlemlerin alınmasını gerektiriyor. Bundan dolayı WhatsApp, 16 yaşın altındaki herkesin servisi kullanması için ebeveyn veya vasi onayına sahip olması anlamına gelen asgari yaş şartını getirmiş durumda.

Şirket, yeni güncelleme ile kullanıcılarının gizliliğini nasıl koruduklarına ilişkin yeni yüksek şeffaflık standartlarını karşıladıklarının altını çiziyor.
Yönetmelik öncesi yaşını doğrulatamayan WhatsApp kullanıcıları, 25 Mayıs itibariyle servisten atılmaya başlamış durumda.

Ayrıca, en son gelen WhatsApp güncellemesi ile kullanıcıların serviste bulunan verilerinin bir kopyasını indirmesine de izin veriliyor.

Bu yeniliğim de yine Genel Veri Koruma Yönetmeliği şartlarından bir tanesi olduğunu belirtelim. Yani servis bunu hayrına yapmıyor.

WhatsApp bununla ilgili açıklamasında ise, hedeflerinin sadece kullanıcıları hakkında sahip oldukları sınırlı bilgileri nasıl kullandıklarını ve koruduklarını açıklamak istediklerini vurguluyor. 

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