Cinayet zanlısı öyle bir yerde yakalandı ki...

İlçe Emniyet Müdürlüğüne ekiplerince yapılan çalışma sonucunda katil zanlısı Barış Alkan, ilçeye 8 kilometre uzaklıktaki Kızılçubuk mevkisinde ormanlık alanda bir ağaç kovuğunda bulundu.
Suç aleti bıçağıyla birlikte gözaltına alınan Alkan, İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi.
Dün Barış Alkan, Şehitler Mahallesi'ndeki evlerinde tartıştığı 8 aylık hamile eşi Sezen Alkan'ı bıçakla öldürmüş, Sarıkamış Devlet Hastanesine kaldırılan kadının karnındaki kız bebek ise kurtarılarak müşahede altına alınmıştı.