31 Mayıs 2018 Perşembe16 Ramazan 1439
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Bakanlık duyurdu! 18 bin kişi alınacak

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Bakanlık duyurdu! 18 bin kişi alınacak
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) merkezi yerleştirmeyle ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyinde toplam 18 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı için aday tercihleri 4-11 Haziran 2018 tarihleri arasında alınacak.
Bakanlık duyurdu! 18 bin kişi alınacak Bakanlık duyurdu! 18 bin kişi alınacak Bakanlık duyurdu! 18 bin kişi alınacak

ÖSYM'nin internet sitesinde, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS-2018/5) Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme yapmak için adaylardan tercih alınmasına ilişkin duyuru yayımlandı. 

Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacak.

 

ÖSYM, sözleşmeli pozisyonlar, bunlar için aranan nitelikler ile kontenjanlarını kapsayan KPSS-2018/5 Tercih Kılavuzu'nu yayımladı. Tercih işlemleri, tercih kılavuzu kurallarına göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak. Adayların tercih işlemlerinde kılavuzu incelemeleri önem taşıyor.

Adaylar, tercihlerini 4-11 Haziran 2018 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM'ye gönderebilecek. İnternetten tercih gönderme işlemleri 11 Haziran 2018 tarihinde saat 23.59'da sona erecek. 

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