Emeklilere müjde!

Milyonlarca emekli ilk bayram ikramiyesi olan bin lirayı haftaya alacak. Yılda 2 ikramiye sadece bu yıl ile sınırlı olmayacak, üstelik de tutarı her yıl artacak.

Milyonlarca emekli bayram ikramiyesi heyecanı yaşıyor. Ramazan Bayramı öncesinde verilecek bin liralık ikramiyenin tarihi belli oldu. Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri 7 Haziran'da, SSK emeklileri de 8 Haziran'da ilk bayram ikramiyelerini ceplerine koyacak. Ardından Ağustos'ta kutlanacak Kurban Bayramı öncesinde ikinci bin liralık ikramiye ödenecek. Bu ödeme de 17 Ağustos'a kadar yapılacak. Böylece emekliler bu yıl 2 bin lira bayram ikramiyesi almış olacak. Ancak ikramiye bu yıl ile sınırlı değil. İkramiye, kalıcı düzenleme olarak getirildi. Bundan böyle her yıl Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde emeklilere ikramiye ödenecek. Maliye Bakanı Naci Ağbal da emekli ikramiyesinin kalıcı düzenleme olduğunun, bundan sonraki tüm dini bayramlarda ödeneceğini açıkladı.



MİKTAR ARTIŞI YAPILACAK

İkramiye tutarı yasada bin lira olarak belirlense de önümüzdeki yıllarda artabilecek. Geçtiğimiz haftalarda hayata geçen yasada ikramiye tutarının artışı bir kurala bağlanmadı. Ancak ikramiye tutarının her yıl artacağı açıklandı. Bakan Ağbal, ikramiye tutarının artacağını belirterek, "Gelecek yıllarda bunu bütçe kanunlarıyla da yapmak mümkün. Dolayısıyla her sene bunun artışını sağlayacak düzenlemeler ilgili yerlerde yapılacak" açıklamasını yapmıştı.