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Büyük vurgun!

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16 ve üstü yaştaki eski araçlarını hurdaya ayırıp, sıfır araç alanlara 10 bin liraya kadar Özel Tüketim Vergisi uygulamasının yürürlüğe girmesiyle birlikte fırsatçılar da harekete geçti.
Büyük vurgun!
Büyük vurgun! Büyük vurgun! Büyük vurgun!

Hükümet, ekonomiyi canladırmaya yönelik bir dizi teşvik sistemini devreye almıştı. Bunlardan biri de hurda araçlarla ilgiliydi. Düzenlemeye göre; 16 ve üstü yaştaki eski araçlarını hurdaya ayırıp, sıfır araç alanlara 10 bin liraya kadar Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) teşviği veriliyor. Bu kapsamda 6 milyon araç var. Uygulama 2019 sonuna kadar geçerli olacak.

VERGİSİZ FİYATA

 

Yeni alınacak otomobil ve arazi taşıtlarının vergisiz fiyatı 46 bin lirayı aşmayanlar için 10 bin lira, vergisiz fiyatı 46 bin ila 80 bin lira arasında olanlar için 8 bin lira, vergisiz fiyatı 80 bin lirayı aşanlar için 3 bin lira ÖTV indirimi sağlanıyor. Uygulama, hem otomotiv sektörüne hem de aracını değiştirmek isteyene katkı sağlıyor.

BİNLERCE STOK YAPMIŞ

Buraya kadar her şey normal. Ancak devletin vatandaşı düşünerek hayata geçirdiği uygulama fırsatçıların değirmenine su taşıyor. Posta'nın haberine göre; Otomotiv bayilerinden alınan bilgilere göre; müthiş bir hurda rantı oluşmuş. 5-10 araç konuşulmuyor. 10 binlere varan hurda araç rantından sözediliyor. Rantçılar, düzenleme çıkmadan önce Anadolu’dan 1000-1500 lira gibi rakamlara hurda araç toplamış.

ARAÇ BAŞINA 4 BİN LİRA

Fırsatçılar, şimdi topladıkları bu araçları otomotiv bayilerine 5000 lira gibi rakamlarla pazarlıyor. Alan bayiler de müşterilerine 4000-4500 lira gibi bir indirim yapma fırsatı yakalıyor. Bu indirim için tüm evrakları hazır hale getirilen hurda araçlar, müşteriye noterden 270 lira masrafla devrediliyor. Bayi de müşteriye, hurda aracı varmış gibi iskonto uyguluyor.

80 MİLYONUN HAKKI YENİYOR

Bazı araç ve trafik tescil işlemleriyle uğraşan muamelecilerin, galericilerin ve oto kiralama işi yapanların bizzat hurda araç toplayıp, kendi şirketleri üzerine kaydettirdiği ve otomotiv bayilerine pazarlamaya çalıştığı belirtiliyor. Hukuka aykırı bir işlem yok gibi görünse de aslında ortada büyük bir soygun var. İndirilen ÖTV aslında devletin kasasına girecek para. Ama hurda aracı olmayana bile hurda aracı varmış gibi işlem yapılınca buhar oluyor.

BELGEYE RAĞMEN TRAFİKTE OLANLAR

İşin vahim bir boyutu daha var. Araç, düzenlenen sahte belgelerle hurdaya ayrılmış gibi gösteriliyor. Ancak halen kullanılmaya devam ediyor. Vurguncular sorunlu belge dedikleri bu tip belgeleri ise 3000 lira gibi daha düşük fiyatla pazarlıyor. Yani sorunlu hurda araç belgesi alırsan 3000 lira, sorunsuzunu alırsan 5000 lira!

PEKİ NASIL ÖNLEM ALINIR?

6 milyon aracı kapsayan bir düzenleme olduğundan Maliye’nin bunu tek tek denetlenmesi zor gibi görünüyor. Ancak yapılacak ek bir düzenlemeyle hurda araç sahipliğine süre sınırı getirilebilir.Bir başka deyişle, ÖTV indiriminden yararlanacakların 18 Mayıs’ta Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararından en az 6 ay veya 1 yıl önce hurda araca sahip olması yönünde bir şart konulabilir.

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