01 Haziran 2018 Cuma16 Ramazan 1439
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Polisler bile gözyaşlarına boğuldu!

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İzmir'in Beydağ ilçesinde, serinlemek için 2 arkadaşı ile Beydağ Baraj Gölü’ne giren ortaokul öğrencisi 11 yaşındaki Caner Çam, boğularak hayatını kaybetti.
Polisler bile gözyaşlarına boğuldu!
Polisler bile gözyaşlarına boğuldu! Polisler bile gözyaşlarına boğuldu! Polisler bile gözyaşlarına boğuldu!

Olay, Beydağ Barajı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 80. Yıl Aşağı Aktepe Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Caner Çam, D.Ö. (10) ve S.Ö. (9) isimli arkadaşları ile birlikte serinlemek için Beydağ Barajı'na gitti. Barajın kenarında bir süre vakit geçiren 3 arkadaş, daha sonra yüzmek için baraja girdi.

3 arkadaş beraber yüzdükleri sırada,  Caner Çam gruptan ayrılarak kıyıdan uzaklaştı. Kısa bir süre sonra Çam, suya batıp çıktıktan sonra gözden kayboldu. Çam geri dönmeyince korkan D.Ö. ve kardeşi S.Ö. kıyıya çıkarak yardım istemeye gitti. İki çocuğun arkadaşları olan Caner Çam'ın kaybolduğunu bildirmesi üzerine, çevredekiler Beydağ İlçe Jandarma Komutanlığına ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, kıyıdan yaptıkları arama çalışmasında Çam bulunamadı. Bunun üzerine, suda arama çalışması yapılaması için bölgeye İzmir Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğinden 2 dalgıç intikal etti. Yaklaşık 15 dakika süren çalışmalar sonucunda, Çam'ın cansız bedeni suya girdiği noktadan 10 metre ileride balçığa saplanmış şekilde bulundu.

Talihsiz çocuğun cansız bedeni, kıyıya çıkartılırken, Çam'ın yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Savcının incelemesinin ardından Çam'ın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Öte yandan, Beydağ Kaymakamı Gürkan Üçüncü ve CHP'li Beydağ Belediye Başkanı Vasfi Şentürk, olay yerine gelerek bilgi aldı. 

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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