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Dünyayı heyecanlandıran haber! Çığır açacak yöntem

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ABD’nin New York kentinde gerçekleştirilen konferansta, 10 farklı kanser türünün kan testi yoluyla erken teşhis edilebileceği açıklandı
Dünyayı heyecanlandıran haber! Çığır açacak yöntem
Dünyayı heyecanlandıran haber! Çığır açacak yöntem Dünyayı heyecanlandıran haber! Çığır açacak yöntem Dünyayı heyecanlandıran haber! Çığır açacak yöntem


Kanser bilimi alanında çalışanların bir araya geldiği en büyük buluşma olma özelliğini taşıyan bir konferansta, hastalığın erken teşhisine ilişkin çığır açacak bir gelişme duyuruldu. ABD'nin New Yorkkentinde gerçekleşen konferansta, 10 farklı kanser türünün, kan testi yoluyla erken teşhis edilebileceği açıklandı. Guardian gazetesinde yer alan habere göre, likit biyopsi adı verilen ve kanda dolaşan kanserli hücreleri tespit etmeye odaklanan yöntem, özellikle yumurtalık ve pankreas kanserlerinin erken teşhisinde iyi sonuç verdi. Araştırmacılar, diğer kanser türleri için de bu yöntemin evrensel bir tanı aracı olmasını umduklarını açıklıyor. Araştırmayı kaleme alan Taussig Kanser Enstitüsü'nden Doktor Eric Klein, bu gelişmenin kanser araştırmalarında çığır açma potansiyeli olduğunu söyleyerek, "Bu testin çok insanın hayatını kurtarmasını umuyoruz" dedi.

BEŞ HASTANIN 4'ÜNDE İSABET

Toplam bin 600 vaka üzerinde gerçekleştirilen araştırmaya katılanlardan 749'una kanser tanısı konulmamıştı. 878 kişiye ise henüz tanı konulmuştu. Testin özellikle, pankreas, yumurtalık, karaciğer ve safra kesesi kanserlerinin tanısında "5 hastanın 4'ünde isabet" gösterdiği açıklandı. Lenf ve miyelom kanserlerinde ise isabet oranı yüzde 77 ve yüzde 73 olarak gerçekleşti. Araştırmacılar kan yoluyla tanının, ileriye doğru atılmış önemli bir adım olduğunu söylerken klinik araştırmaların gerekliliğine de dikkat çekiyor.
 

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