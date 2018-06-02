Kanser bilimi alanında çalışanların bir araya geldiği en büyük buluşma olma özelliğini taşıyan bir konferansta, hastalığın erken teşhisine ilişkin çığır açacak bir gelişme duyuruldu. ABD'nin New Yorkkentinde gerçekleşen konferansta, 10 farklı kanser türünün, kan testi yoluyla erken teşhis edilebileceği açıklandı. Guardian gazetesinde yer alan habere göre, likit biyopsi adı verilen ve kanda dolaşan kanserli hücreleri tespit etmeye odaklanan yöntem, özellikle yumurtalık ve pankreas kanserlerinin erken teşhisinde iyi sonuç verdi. Araştırmacılar, diğer kanser türleri için de bu yöntemin evrensel bir tanı aracı olmasını umduklarını açıklıyor. Araştırmayı kaleme alan Taussig Kanser Enstitüsü'nden Doktor Eric Klein, bu gelişmenin kanser araştırmalarında çığır açma potansiyeli olduğunu söyleyerek, "Bu testin çok insanın hayatını kurtarmasını umuyoruz" dedi.
BEŞ HASTANIN 4'ÜNDE İSABET
Toplam bin 600 vaka üzerinde gerçekleştirilen araştırmaya katılanlardan 749'una kanser tanısı konulmamıştı. 878 kişiye ise henüz tanı konulmuştu. Testin özellikle, pankreas, yumurtalık, karaciğer ve safra kesesi kanserlerinin tanısında "5 hastanın 4'ünde isabet" gösterdiği açıklandı. Lenf ve miyelom kanserlerinde ise isabet oranı yüzde 77 ve yüzde 73 olarak gerçekleşti. Araştırmacılar kan yoluyla tanının, ileriye doğru atılmış önemli bir adım olduğunu söylerken klinik araştırmaların gerekliliğine de dikkat çekiyor.
02 Haziran 2018 Cumartesi16 Ramazan 1439
- Melih Gökçek 24 Haziran anketini açıkladıSuudi Arabistan'da yeni deprem!Çağrı merkezi dolandırıcılığında Afyon başı çektiBenzin ve motorine büyük indirim!4 saatlik skandal!"Ne olursunuz kullanmayın!"F-16'lar bombaladı, 7 terörist öldürüldü!Ankesör soruşturmasında bir ilk!Rusya'dan İran'a soğuk duş!Dünyayı heyecanlandıran haber! Çığır açacak yöntem
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
- “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
İmsak 03:31 Güneş 05:27 Öğle 13:08 İkindi 17:06 Akşam 20:37 Yatsı 22:24
- 22°C Adana
- 19°C Adıyaman
- 13°C Afyon
- 13°C Ağrı
- 13°C Amasya
- 14°C Ankara
- 26°C Antalya
- 16°C Artvin
- 20°C Aydın
- 20°C Balıkesir
- BIST: 99.171 -1.47
- Altın: 193,398 2.48
- Dolar: 4,5921 1.34
- Euro: 5,3613 1.49
Dünyayı heyecanlandıran haber! Çığır açacak yöntem
ABD’nin New York kentinde gerçekleştirilen konferansta, 10 farklı kanser türünün kan testi yoluyla erken teşhis edilebileceği açıklandı
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Dünyayı heyecanlandıran haber! Çığır açacak yöntemABD’nin New York kentinde gerçekleştirilen konferansta, 10 farklı kanser türünün kan testi yoluyla erken teşhis edilebileceği açıklandı
Oğlunun ameliyat parasını 'sarma' yaparak topladıİzmir'de yaşayan serebral palsi ve kronik akciğer hastası 8 yaşındaki Ayberk'i ayağa kaldırmak isteyen anne Neslihan Akın, oğlunun ameliyat parasını sipariş üzerine evde her gün 15 kilo sarma yaparak topladı.
Kozmetik devinde 'kanser' cezası!Türkiye'de de varABD'li kozmetik ve bakım ürünleri üreticisi Johnson&Johnson, ülkede görülen "bebek pudrası" davasında suçlu bulundu.
Türkler yaptı! Kanser nefesten teşhis edilecekEge Üniversitesi (EÜ) önderliğinde yapılan bilimsel çalışmayla akciğer kanserini nefes yoluyla tespit edebilen biyomedikal cihaz geliştirildiği, cihazın ilk testlerde hastalığı yüzde 80 oranında belirleyebildiği belirtildi.
Baharda göz alerjisine dikkat!Gözlerde kaşınma, kızarıklık, sürekli bir sulanma hali… Tablo ilerlediğinde göz kapaklarında şişlik, kızarma, hatta gözaltlarında morarmalar…
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Freni patlayan kamyonet AVM’ye daldı
- Ünlü medya patronu hayatını kaybetti
- Burada yaşayanların gözlerine uyku girmiyor!
- Diriliş Ertuğrul oyuncusu hayatını kaybetti!
- Hırsız açamadığı kapıyı ev sahibine açtırdı
- Kargoyla Kanada'ya göndermek isterken yakalandı
- Devremülk mağduru vatandaşı dolandırmaya kalktılar
- Hintli genç mühendisin acı sonu!
- Eski bakan cinayetinde flaş gelişme
- Akrabalar arasında silahlı çatışma!
- Dev operasyon! Çok sayıda silah ele geçirildi
- O an! Fotoğrafçı saatlerce kendine gelemedi
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.