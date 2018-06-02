Akaryakıtta fiyat değişikliklerinin ÖTV’den karşılanmasına yönelik düzenleme üçüncü kez uygulandı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), bu geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere rafineri çıkış fiyatlarında, motorinde 13, benzinde 14 kuruşluk indirimolduğunu ve mevcut uygulama olan eşel mobil sistemi gereği indirim oranı kadar ÖTV’de artış gerçekleştiğinden, pompa fiyatlarında değişiklik olmayacağını duyurdu.
02 Haziran 2018 Cumartesi16 Ramazan 1439
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Benzin ve motorine büyük indirim!
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Benzin ve motorine büyük indirim!Motorinde 13, benzinde 14 kuruşluk indirim mevcut uygulama nedeniyle pompaya yansımayacak. İndirim oranı kadar ÖTV'de artış gerçekleştirilecek.
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