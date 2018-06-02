02 Haziran 2018 Cumartesi16 Ramazan 1439
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Melih Gökçek 24 Haziran anketini açıkladı

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Ankara için yapılan anketin sonuçlarını canlı yayında paylaşan Gökçek, Erdoğan'a verilen oyların yüzde 53'e ulaştığını ifade etti.
Melih Gökçek 24 Haziran anketini açıkladı
Melih Gökçek 24 Haziran anketini açıkladı Melih Gökçek 24 Haziran anketini açıkladı Melih Gökçek 24 Haziran anketini açıkladı

 

24 Haziran'da yapılacak seçimlere sayılı günler kala, kamuoyunun nabzı tutuldu.Beyaz TV canlı yayınına konuk olan Melih Gökçek, elindeki anketin sonuçlarını paylaştı.

ANKARA ANKETİ

Ankara genelinde yapılan anketin sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı Erdoğanyeni bir zafere yakın.

İŞTE RAKAMLAR

Gökçek, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Ankara'da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı yüzde 53.30. CHP'nin adayı Muharrem İnce yüzde 25.64. İyi Parti'nin adayı Meral Akşener yüzde 10,82. Saadet Partisi'nin adayı Temel Karamollaoğlu yüzde 0,60. Doğu Perinçek 0,60 ve Selahattin Demirtaş 1,40" diye konuştu.

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Melih Gökçek 24 Haziran anketini açıkladıMelih Gökçek 24 Haziran anketini açıkladıAnkara için yapılan anketin sonuçlarını canlı yayında paylaşan Gökçek, Erdoğan'a verilen oyların yüzde 53'e ulaştığını ifade etti.
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