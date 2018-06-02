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Emekliye avans müjdesi

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Emekliye ayrılıp, maaşının bağlanmasını bekleyenler için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) önemli bir imkan sunuyor.
Emekliye avans müjdesi
Emekliye avans müjdesi Emekliye avans müjdesi Emekliye avans müjdesi

Emeklilere bayramlarda biner lira müjdesininin ardında emekliler için yeni haberler de geldi. Bu haberlerden biri de emekliye avans konusu. Emekliye ayrılıp, maaşının bağlanmasını bekleyenler için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) önemli bir imkan sağlanıyor. Yeni emekli olanlara sağlanan avans imkanının kapsamı genişletilecek. Düzenleme hayata geçerse, tüm emekliler maaşlarının 3 katı kadar faizsiz avans alabilecek.

EMEKLİ NE KADAR AVANS ALABİLİR?

Avans miktarı ise bağlanacak aylıklarda net asgari ücretin 3 katını geçmemek üzere SGK tarafından belirleniyor. Yeni emekli bu sayede 4 bin 212 lira (1.404 x 3) avans alabiliyor. Maaşının bağlanmasını bekleyenlerin imdadına yetişen avans formülünün, mevcut emeklilere de uygulanması gündemde. Yeni düzenleme kanunlaşırsa, tüm emekliler maaşının 3 katına kadar avans çekebilecek. Konuyla ilgili çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Tasarıya göre; isteyen emeklilere SGK avans verecek. Emekliler, SGK'ya yazılı olarak başvurusunu yaparak maaşının 3 katına kadar avans isteyebilecek. Bu para daha sonra emeklinin maaşından 12, 24 ya da 36 taksitle kesilecek.

EMEKLİ AVANSI NASIL HESAPLANIR?

Emekli aldığı avansı faizsiz olarak küçük taksitlerle geri ödeyecek. Örneğin; maaşı 2 bin lira olan bir emekli, 6 bin lira avans alabilecek. Bu paranın geri ödemesini de 36 ay vadede ayda 166 lira 67 kuruş taksitle yapabilecek. Böylece emekliler rahat bir nefes alabilecek. Güneş'teki habere göre, halen bankadan nakit ihtiyacı için kredi kullanan emekli, hem faiz hem de masraf yüküyle karşı karşıya kalıyor. Emekli maaşının bağlanmasını bekleyenlere yönelik avans uygulamasında ise SGK, net asgari ücretin 3 katına kadar ödeme yapıyor. Avansın bağlanacak gelir ve aylıkların birikmiş tutarından fazla olan bölümü, daha sonra gelir ve aylıklardan 1/4 (yüzde 25) oranında kesilerek mahsup ediliyor. Emeklilik başvurusunda bulunan kişiye avans ödemesi yapılması için aylığın 90 gün içinde bağlanamamış olması ve yazılı başvuru yapılması gerekiyor.

CÜZDANI RAHATLATACAK ÇALIŞMA

Emeklilik başvurusu yapmış ancak maaşı 90 gün geçmesine rağmen bağlanmamış olanlara tanınan avans imkanının, tüm emeklilere de sağlanması gündemde.

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