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Emekliye ikinci gelir müjdesi

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Emekliye ikinci gelir müjdesi
Artık emekliler de İŞKUR aracılığıyla iş bulabilecek. Girişimcilik programlarına emekliler de dahil edilecek. 4 milyona yakın emekli kendi işinin patronu olacak
Emekliye ikinci gelir müjdesi Emekliye ikinci gelir müjdesi Emekliye ikinci gelir müjdesi


Hükümet, emeklileri istihdama yeniden katmak için harekete geçti. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) çatısı altında emeklilere yönelik bir dizi program başlatılıyor. İŞKUR'a gelen iş talepleri de emekli oldukları için hiçbir şekilde geri çevrilmeyecek. Kurum düzenlediği girişimcilik programlarına emeklileri de dahil edecek. 4 milyona yakın emekli de işinin patronu olabilecek. Özel sektör, emekliler arasında özellikle iş güvenliği uzmanı, muhasebe, öğrenci işleri memuru, emekli asker, işyeri hekimi talebinde bulunuyor. 

KURS İMKANI

Geçmişte emekli görünenlerin iş bulma imkanı bulunmuyordu. Sistemde emekli görünse de çalışmak isteyenlere yaşına, becerisine, eğitimine uygun iş imkanı sağlanacak. Emekliler talep etmeleri halinde ilgi duydukları alana ilişkin mesleki kurslara da katılabilecek. Kurum yetkilileri, özel politika gerektiren grupların işgücü piyasasına kazandırılmasında hassasiyet gösterdiklerini belirterek, "Örneğin, toplum yararına programlarda 35 yaş üstü başvurulara öncelik veriliyor. Kurum'a çok sayıda başvuru var" dedi. Hükümet geçmişten gelen borçların silinmesini sağlarken, emeklilerin yeni işyeri açmalarını kolaylaştıracak fırsat sunuyor. Emeklilerin sadece tüketici konumunda olmaktan çıkıp çalışma hayatında devam etmelerinin de önü açıldı. İşgücüne katılmayan emeklilerin birçoğu bu uygulama ile yeni işyeri kurma planlarını harekete geçirebilecek. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun e-devlet kapsamında sunduğu uygulamaların sayısı artırılacak.

İKRAMİYE HAFTAYA

Memur emeklileri için dün başlayan maaş ödemeleri 5 Haziran'a kadar sürecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de tahsis numarasına göre 11-12-13 Haziran'da maaşları yatırılacak. Biner lira ikramiye de Bağ- Kur ve memur emeklilerine 7 Haziran'da, SSK emeklilerine 8 Haziran'da ödenecek. Son bir ay içinde emekli olan 100 bin kişi de ikramiye alacak.

FAİZSİZ KREDİ İMKANI GELİYOR
Son 15 yılda ortaya konulan sosyal devlet vizyonunun önemli ayaklarından birini emeklilere yönelik düzenlemeler oluşturdu. Emeklilerin gelecekte de yoksulluk riskiyle karşı karşıya kalmalarını engellemek için gösterge esaslı sistemden gelişme hızından pay alınan sisteme geçildi. Emekliler gelişme hızından daha fazla pay alacak. AK Parti iktidarı döneminde emekli aylıklarında nominal yüzde 330 artış sağlandı. Emekliler için faizsiz kredi, ucuz ev gibi yeni projeler de geliyor..
 

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