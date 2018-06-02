Giresunlu çobanın en büyük hayali bakın ne!

Bugüne kadar köyünden hiç dışarıya çıkmadığını ve lise eğitimini yarıda bıraktıktan sonra çobanlık yapmaya başladığını belirten Ekinci, köyü dışında en uzak gittiği yerin Şebinkarahisar ilçe merkezi olduğunu belirtiyor. Çoban İlker Ekinci, denizi televizyonda ve fotoğraflarda gördüğünü belirterek “Ailemin imkansızlıkları nedeniyle liseyi bırakarak çobanlık yapmaya başladım. İçerisinde bizimde iki tane sığırımız bulunduğu 35 tane sığırı otlatıyorum. Bu sığır sayısı bazen daha yüksek oluyor, satıldığında bazen sayılar düşüyor. Genelde 30-50 arasında sayıları değişen sığırları otlatıyorum. Sığırlarla vakit geçirmeyi seviyorum. Benim için her birinin ayrı bir ismi var. Onlarla dağ, yayla, dere geziyorum“ dedi.

Şimdiye kadar Şebinkarahisar ilçesi dışına hiç çıkmadığını da anlatan Ekinci “En fazla Şebinkarahisar ilçesine kadar gittim. Giresun’a hiç gitmedim, Karadeniz'i de hiç görmedim. Denizi fotoğraflardan ve televizyondan gördüm. Ama burada baraja gittim herhalde baraj gibi bir şey. Bir gün gitmek istiyorum” diye konuştu.