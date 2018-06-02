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Mercedes'in başı belada! Rekor ceza geldi

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Mercedes'in başı belada! Rekor ceza geldi
Alman otomobil devlerinde skandallar bitmek bilmiyor! Mercedes’in C ve G serilerinde ortaya çıkan emisyon manipülasyonu Mercedes’e pahalıya mal olacak.
Mercedes'in başı belada! Rekor ceza geldi Mercedes'in başı belada! Rekor ceza geldi Mercedes'in başı belada! Rekor ceza geldi

 

Federal hükümet Daimler üzerinde olan baskısını arttırırken Ulaştırma Bakanı Andreas Scheuer, geçen hafta Daimler’in Yönetim Kurulu Başkanı Dieter Zetsche ile yaptığı görüşmede kendisine 750 bin Mercedesaracında egzozlarında normlara uygun olmayan sistemin bulunduğunu ve bunun için araç başına 5 bin euro ceza uygulamasına gidileceğini, bunun da Daimler’e 3.75 milyar euroya mal olacağını belirtti.

Federal Motorlu Taşıtlar Dairesi 23 Mayıs tarihli bildirisinde Mercedes C ve G modelleri ve Vito hafif ticari araçlardaki egzoz siteminde çevreye ve insan sağlığına zararlı olduğunu duyurmuş, Daimler ise bu iddiayı kabul etmemişti. Bunun üzerine Mercedes’in C ve G modellerinin egzoz sitemini gözden geçirmesi istendi.

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