CHP'de yeni kriz! 'Sen gelme Kemal'

İnce'nin, Kılıçdaroğlu’yla seçim çalışması yapmak istememesi partiyi karıştırdı. Genel merkezin tepkilerine rağmen İnce geri adım atmadı. Tüm mitingler iptal edildi.

Türkiye, 24 Haziran’da cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimi için sandık başına gidecek. Cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecinde art arda skandallar patlak veren CHP’de sular bir türlü durulmuyor. AK Parti ve MHP’nin Cumhur İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında bir yenilgi daha yaşamamak için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, adaylığını koyamadı.

KAMPANYA BAŞLATTILAR

Güneş gazetesinde yer alan habere göre; Partideki en büyük rakibi Yalova Milletvekili Muharrem İnce’yi aday gösterdi. Kılıçdaroğlu ve İnce’nin ekipleri gün geçmiyor ki karşı karşıya gelmesin. CHP genel merkezinden geçtiğimiz hafta Kılıçdaroğlu ve İnce’nin birlikte meydanlara ineceği duyuruldu. Beraber miting düzenleneceği açıklanması İnce kanadında büyük rahatsızlığa neden oldu. İnce, Kılıçdaroğlu’na “Halk seni istemiyor sen gelme” diyerek CHP liderinin yanında istemedi. Hemen harekete geçen İnce’nin kurmayları hem parti içinde hem de sosyal medyada kampanya başlattı. Kampanyayı parti tabanına yayan isimler gerekçe olarak, “Kılıçdaroğlu yenilgiyi hatırlatıyor. O gelmesin” diyerek İnce’nin tek başına miting yapması gerektiğini savundu. Cumhurbaşkanı adayı İnce’nin bu hamlesi, CHP yönetimini ayağa kaldırdı.

DEDİĞİNİ YAPTIRDI

Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun A takımıyla İnce cephesi arasında büyük tartışma yaşandı. İki tarafta çözüm adına adım atmayınca tartışmaların içinden çıkılmaz bir hal aldığı öğrenildi. Aradan çok kısa bir süre geçmesinin ardından İnce ve Kılıçdaroğlu’nun ortak mitingleri ilk önce 10’dan 8’e indirildi. Ardından da 4’e düşürüldüğü genel merkez tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. İki cephenin de geri adım atmadığı tartışmalara son nokta dün konuldu. Yapılan açıklamayla tüm ortak mitinglerden vazgeçildiği açıklandı. Böylece İnce ve ekibinin dediği oldu. Seçim sonuna kadar Kılıçdaroğlu ve İnce ayrı ayrı propaganda yapmaya devam edecek.