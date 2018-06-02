02 Haziran 2018 Cumartesi16 Ramazan 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:31Güneş 05:27Öğle 13:08İkindi 17:06Akşam 20:37Yatsı 22:24
    • 27°C Adana
    • 26°C Adıyaman
    • 22°C Afyon
    • 13°C Ağrı
    • 24°C Amasya
    • 25°C Ankara
    • 32°C Antalya
    • 22°C Artvin
    • 32°C Aydın
    • 27°C Balıkesir
  • BIST: 99.171 -1.47
  • Altın: 193,398 2.48
  • Dolar: 4,5921 1.34
  • Euro: 5,3613 1.49

Bahçeli'nin af çağrısına hükümetten cevap

»
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin af çağrısını yenilemesi üzerine, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Gündemimizde değil" yanıtı verdi
Bahçeli'nin af çağrısına hükümetten cevap
Bahçeli'nin af çağrısına hükümetten cevap Bahçeli'nin af çağrısına hükümetten cevap Bahçeli'nin af çağrısına hükümetten cevap

 

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin af önerisine "af gündemimizde değildir" cevabını verdi.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, memleketi Gaziantep'te Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından hazırlanan Yerel Medya Soruyor programında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin af çağrısına cevap verdi.

Bahçeli'nin 235 bini bulan mahkum ve tutuklu olduğunu hatırlatarak, Ramazan ayı öncesinde hükumetten af konusunda çalışma yapılması önerisi ile ilgili soruya cevap verdi. Gül, af konusunu soran gazeteciye, "Tam süre bitti derken, süreyi taşacak kocaman bir soru Arif beyden geldi" dedi.

Gül daha sonra ise cevap verdiği soru ile ilgili, "Şuan için bir af gündemde değildir. Hükumetimizin gündeminde şuan için yoktur" cevabını verdi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Muharrem İnce'ye seslendi: Seni birisi işletmiş!Muharrem İnce'ye seslendi: Seni birisi işletmiş!AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, Muharrem İnce'nin Pensilvanya iddiasınacevap vererek, " Sayın İnce seni birisi işletmiş. Telefonun ucundaki de ABD'li değil. Buradan açıklıyorum." dedi.
Bahçeli'nin af çağrısına hükümetten cevapBahçeli'nin af çağrısına hükümetten cevapMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin af çağrısını yenilemesi üzerine, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Gündemimizde değil" yanıtı verdi
CHP'de yeni kriz! 'Sen gelme Kemal'CHP'de yeni kriz! 'Sen gelme Kemal'İnce'nin, Kılıçdaroğlu’yla seçim çalışması yapmak istememesi partiyi karıştırdı. Genel merkezin tepkilerine rağmen İnce geri adım atmadı. Tüm mitingler iptal edildi.
Melih Gökçek 24 Haziran anketini açıkladıMelih Gökçek 24 Haziran anketini açıkladıAnkara için yapılan anketin sonuçlarını canlı yayında paylaşan Gökçek, Erdoğan'a verilen oyların yüzde 53'e ulaştığını ifade etti.
Bahçeli'den bir 'af' çıkışı daha!Bahçeli'den bir 'af' çıkışı daha!MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, cezaevinde yakınları bulunan aileleri parti genel merkezinde kabul ederek, "Temennim odur ki inşallah Ramazan bayramı öncesinde mevcut siyasi iktidar bir adım atarsa o bakımdan biz elden gelen gayreti gösteriyoruz.
YSK'dan Deniz Baykal kararı!YSK'dan Deniz Baykal kararı!CHP'den aday adayı olan Tarkan Yılgün, Antalya 1. sırada yer alan Deniz Baykal’ın milletvekilliği yapıp yapamayacağının heyet raporuyla öğrenilmesi için BİMER aracılığıyla YSK’ya başvurmuştu.
  • Muharrem İnce, Akşener'in lafını yuttu31 Mayıs 2018 Perşembe 12:30
  • Yapıcıoğlu'ndan "Cumhur İttifakı" açıklaması!31 Mayıs 2018 Perşembe 10:56
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Zulüm 1453'te başladı' diye yazanları unutmadık30 Mayıs 2018 Çarşamba 09:40
  • Başbakan Yıldırım: Terör neredeyse gideriz, yerinde yok ederiz30 Mayıs 2018 Çarşamba 09:00
  • Tuncay Özkan: Marmaray'ı Bülent Ecevit yaptı30 Mayıs 2018 Çarşamba 08:20
  • Dikkatinden kaçmadı! CHP’nin seçim beyannamesindeki ibretlik “İslam” detayı30 Mayıs 2018 Çarşamba 08:00
  • Kurtulmuş: Erbakan'a da Özal'a da aynısını dediler30 Mayıs 2018 Çarşamba 02:10
  • İYİ Parti'de 34 istifa daha!30 Mayıs 2018 Çarşamba 02:10
  • Bahçeli: Köhne Bizans durmuyor ama...29 Mayıs 2018 Salı 20:42
  • Kamuda yeni dönem başlıyor! Bankamatik memurluğuna son29 Mayıs 2018 Salı 11:30
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri