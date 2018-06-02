Muharrem İnce'ye seslendi: Seni birisi işletmiş!

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, Muharrem İnce'nin Pensilvanya iddiasınacevap vererek, " Sayın İnce seni birisi işletmiş. Telefonun ucundaki de ABD'li değil. Buradan açıklıyorum." dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, Selçuklu Kültür Merkezi'nde partisinin Ankara milletvekili adayları tanıtım toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Pensilvanya iddiasına değinen Başbakan Muharrem İnce'ye seslenerek, "FETÖ ile ilgili ağızlarından birşey çıkıyor mu? Sadece dedikleri FETÖ'nün iadesini yanlış yapmışız. Sayın İnce seni birisi işletmiş. Telefonun ucundaki de ABD'li değil. Buradan açıklıyorum. Sen eksik yanlış, evrak peşinde koşacağına FETÖ'yü getirecek misin, getirmeycek misin bunu söyle. Bu şehitlerin hesabını soracak mısın, sormayacak mısın bunların hesabını ver bunları millete söyle. Bir kulağı Kandil'de bir kulağı Pensilvanya'da olanlarla bu ülkenin geleceği inşa edilemez. " dedi.



Başbakan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

Rabbime hamdolsun, umudun büyük hedeflerin büyük hayallerin gerçeğe döndüğü şehir Ankara'dır. Şimdi yeni bir heyecan var. Genel başkanımız, cumhurbaşkanımızın liderliğinde yeni bir döneme gün sayıyoruz. 24 Haziran'da Türkiye'nin 16 yıllık kazanımlarını 2023'e taşıyacak tarihi bir seçime gidiyoruz. Sizler ülkemizi Cumhuriyetin 100. yılına taşıyacak kadrolar olarak tarihe geçeceksiniz. Sizleri tebrik ediyorum, şükranlarımı sunuyorum. Kadın kollarımız, gençlik kollarımız, mahalle teşkilatlarımız hep beraber yine meydanlardayız. Yine sahadayız.

YENİ SİSTEMİN İLK VEKİLLERİ SİZLER OLACAKSINIZ

Partimizin 13. zaferini kutlamak için sabırsızlanıyoruz. Bu seçimin önemli bir farklılığı var bu seçim 16 Nisan referandumundan sonra kabul edilen anayasa değişikliğine göre Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin uygulanacağı ilk seçimdir. Bu seçimin milletvekilleri yeni sistemin ilk milletvekilleri olacak. Türkiye yeni sisteme yeni sistemle beraber çok daha hızlı karar veren ve 2023 hedeflerini vakit kaybetmeden gerçekleştiren güçlü hükümete, istikrarlı yönetime sahip olacak. TBMM'de yeni bir görev anlayışı ile güçlendirilmiş daha da güçlenmiş yasama, güçlü yürütme, tam bağımsız yargı ile erklerin birbirinden ayrıldığı, demokrasinin güçlenerek geliştiği yeni bir dönemin siz milletvekilleri olarak görev yapacaksınız. Sizler bu sistemin öncüleri olacaksınız.



BİR REFERANDUM ÇABASI VAR



Cumhurbaşkanı adaylarına bakıyorum ibretle izliyorum. Bir referandum çabası var. 16 Nisan halkoylaması ile kabul edilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi diğer adayların tamamı gelirsek değiştireceğiz diyorlar. Bu 16 Nisan'ı tekrar sandığa taşımaktan başka birşey değildir. İşte meydan işte sandık buyrun referandumsa referandum.



Cumhur İttifakı 15 Temmuz'da Türkiye'nin bekası için dik duruştur, Yenikapı ruhunun 2023'e taşınmasıdır. Toplama partilerle kurulan ittifak Türkiye'ye hiç birşey veremez. 16 yıl boyunca devraldığımız Türkiye nerede idi bugün nereye geldi.