Yıldırım: Kimsenin gücü yetmez

Bolu Kent Meydanı'nda vatandaşlara hitap eden Başbakan Binali Yıldırım, "Onların hazmedemediği şey 16 yıllık bu başarı tablosudur, bu tarihi değişimdir." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmalarından satır başları;

Recep Tayyip Erdoğan'ı Türkiye'yi 3,5 kat büyüttüğü için mi indirmek istiyorsun? İhracatı 4,5 kat artırdığı için mi indirmek istiyorsun? Dünyada yapılan 10 büyük projeden 6'sını yaptığı için mi Recep Tayyip Erdoğan'ı indirmek istiyorsun? Devletle milleti barırtırdığı, 81 milyonu kardeş yaptığı için mi? Darbecilere, hainlere göğsünü sper ettiği için mi indirmek istiyorsun? Mazlumların sesi, zalimlerin korkulu rüyası olduğu için mi indirmek istiyorsun?

Onların hazmedemediği şey 16 yıllık bu başarı tablosudur, bu tarihi değişimdir. Recep Tayyip Erdoğan'ı, millet iradesini iktidara taşıdığı, darbecilerin, vesayetçilerin düzeni bozulduğu için istemiyorlar. Recep Tayyip Erdoğan'ı, kendi menfaat siyasetlerine alet edemedikleri için, teslim alamadıkları için indirmek istiyorlar. Millete siyasete yeniden güven duymasını sağlayan AK Parti'yi bunun için hazmedemiyorlar. Soruyorum, Köroğlu'nun evlatları, torunları buna izin verir mi? Bizim istikametimizi, Kandil değil, Pensilvanya değil sadece millet belirler.

KİMSENİN GÜCÜ YETMEZ

Eczanelerdeki ilaç kuyrukları, hastanelerdeki muayene kuyruklarını gençler bilmez. Biz ilaç almak için gece yarısından sıraya girdiğimiz günleri 2000'den sonra doğan çocuklar bilmez. Şimdi bazıları çıkmış o günleri özlüyor, o günleri getirmeye çalışıyor. Türkiye'yi geriye götürmeye hiç kimsenin gücü yetmez.

Şimdi ne diyorlar kazanırsak eski düzene geri döneceğiz. Eski düzen ne? Eski düzende vesayet var, kriz var, darbe var ve yoksulluk var herşey var. İstikrardan büyümeden, kalkınmadan bu milletin yüzünü güldüren başarılardan niye rahatsız oluyorsunuz? Dillerinde yapmak kelimesi yok, sürekli yıkacağız, durduracağız, kapatacağız. Ne diyorlar? Yerli otomobil yapmayacağız. İthal etmeye devam edeceğiz. Hızlı trene ne gerek var. Hızlı tren göçü artırıyor diyorlar. Tünel, köprü yapmak marifet mi diyorlar. Peki kardeşim bir marifetiniz var mı? Bu ülkeye çaktığınız bir çivi mi var? ABD'den nereden geldiği belli olmayan bir telefonla sayın Muharrem İnce diyor ki FETÖ'yü doğru dürüst istemediniz. Bu ülkenin kurumlarına güvenmiyorsun, ne olduğu belli olmayan bir telefonla iş yapıyorsun.