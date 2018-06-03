Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek, CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'e yönelik sözlerini Twitter hesabından eleştirdi.
"İnce’nin siyasi hayatı bitmiştir."
Cumhurbaşkanının dahi apolet sökmeye hakkı olmadığını hatırlatan Perinçek, İnce'nin cumhurbaşkanı olma şansının kalmadığını söyledi.
Paylaşımında "İnce’nin siyasi hayatı bitmiştir." vurgusu yapan Perinçek, CHP Cumhurbaşkanı Adayı İnce'nin hukuku bilmediğini ve ayaklar altına aldığını belirtti.
Vatan Savaşı veren Türkiye'nin komutanlarının ABD, PKK ve FETÖ'nün hedefinde olduğunu anlatan Perinçek, "İnce'nin ABD ve piyonlarıyla beraber Türk Ordusu’na psikolojik savaş yürütüyor." dedi.