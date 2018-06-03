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Akşener'in iddiasına cevap geldi!

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Akşener'in iddiasına cevap geldi!
İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Gaziantep'te düzenlediği seçim mitinginde şehrin belediye başkanı ve valisine tepki göstererek kendisine karşı bir hamle yapıldığı iddiasında bulunmuştu.
Akşener'in iddiasına cevap geldi! Akşener'in iddiasına cevap geldi! Akşener'in iddiasına cevap geldi!

 

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Gaziantep mitinginde güvenlik amacıyla miting alanı çevresindeki yolların ulaşıma kapatılmasını eleştirmişti.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Akşener’in Gaziantep mitingi sonrası aracının gidiş yolunun kamyonla kesildiği yönündeki açıklamasına fotoğrafla cevap verdi. Söz konusu fotoğraflarda bu durumun rutin bir uygulama olduğu anlaşıldı. Şahin ayrıca Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nün konuya ilişkin bilgi notunu da paylaştı.

'KİMSE MAĞDURİYET ÜRETMESİN'

Şahin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: 'Gaziantep'te her mitingde İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından kamu araçları kullanılarak yapılan rutin bir güvenlik uygulamasından kimse mağduriyet üretmesin!

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