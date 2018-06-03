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TOKİ’den İstanbullulara müjde

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Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ), İstanbul Silivri’de yatay mimari ve mahalle konsepti ile dar ve orta gelirliler için inşasına başlanan 1356 yeni konutun kura yöntemiyle satışa çıkarıldığını açıkladı.
TOKİ’den İstanbullulara müjde
TOKİ’den İstanbullulara müjde TOKİ’den İstanbullulara müjde TOKİ’den İstanbullulara müjde

 

İnşasına başlanan 1356 sosyal konutun dar ve orta gelir grubunda yer alan vatandaşlara dönük projelendirildiğini belirten TOKİ Başkanı Ergün Turan, iki etapta yer alan konutlara ilişkin başvuruların 18 Haziran itibariyle başlayacağını belirtti.

18 Haziran-29 Haziran 2018 tarihleri arasında yapılacak olan başvurular sonunda 11-12 Temmuz’da yapılacak kura çekilişi ile ev sahiplerinin belli olacağını belirten Turan,198 bin TL'den başlayan konut fiyatlarında taksitlerin en düşüğünün 961 TL’den başlayacağını söyledi.

934 konutun alt gelir grubu, 422 konutun ise orta gelir grubunda bulunan vatandaşlara satılacağını vurgulayan Turan,“Amacımız hiç konut sahibi olmayan vatandaşlarımızı ev sahibi yapmaktır. Özellikle dar gelirli vatandaşlarımız kira öder gibi ev sahibi olabilmelerini istiyoruz” dedi.

Dar gelirliye 961TL taksitle 934 konut

Piyasa koşullarında ev sahibi olması güç olan dar gelirli vatandaşlar için yıllardır “dost eli” yaklaşımıyla hizmetlerini sürdürdüklerini belirten Turan,  “İstanbul’da Silivri’deki konut bölgemizde bugün yeni bir aşamaya geldik. 1356 konutumuz için talep toplamaya başladık. Projemiz içerisinde yer alan 2+1 nitelikte 934 konutumuzu daha önce hiç konut sahibi olmamış dar gelirli vatandaşlarımıza sunacağız. Konutlarımız alt gelir grubunda yer alan vatandaşlarımızın ihtiyaç ve alım gücüne hitap edecek şekilde minimum maliyet ile bütçelendi. Vatandaşlarımız 198 bin TL ve 961TL taksitle konut sahibi olabilecek” açıklamasında bulundu.

Emeklilere özel 240 ay vade 700 lira taksit

Emeklilere dönük ‘İkinci Bahar’ kampanyası ile konut projelerinde emekliler yüzde 25 kontenjan ayırdıklarını vurgulayan Turan,  “2015 yılında aldığımız bir kararla hemen hemen bütün projelerimizde yüzde 25 kontenjanı hiç ev sahibi olmayan emekli büyüklerimize sunmaya başladık. Emekli vatandaşlarımız 240 aya varan vade imkanıyla konut sahibi olmaya başladı. 2017 yılında 15 binin üzerinde konutu hiç ev sahibi olmayan emekli vatandaşlarımıza verdik. Bu yılda emekli vatandaşlarımızı konut sahibi yapmaya devam ediyoruz.  Silivri projemizde de alt gelir grubuna yönelik satışa sunacağımız 934 konutumuzda yüzde 25 oranında 234 konutumuzu emekli vatandaşlarımıza vereceğiz. Emekli büyüklerimiz satışa sunacağımız konutlara 25 bin TL peşinat bedeli 180 ay vade veya 30 bin TL peşinat bedeli 240 ay vade seçeneği ile başvuruda bulunabilecekler”ifadelerini kullandı.

Emekli vatandaşların yanı sıra engelliler, şehit aileleri ve malullerine de özel kontenjan ayırdıklarını belirten Turan, alt gelir grubunda satışa sunulan 47 konut ile orta gelir grubunda yer alan 22 konutu engelli vatandaşlara ayırdıklarını söyledi. Turan ayrıca, “Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerine” kuraya girmeden konut alma hakkının da tanındığını belirtti.

Orta gelir grubuna 422 konut

İstanbul’da Silivri’de satışa sunulacak 1356 konutun içerisinde yer alan 3+1 nitelikte 422 konutu daha önce hiç konut sahibi olmamış orta gelir grubundaki vatandaşlara sunacaklarını söyleyen Turan, “Orta gelirli vatandaşlarımız 285 bin TL ve 1958 TL taksitle konut sahibi olabilecek” dedi.

Alt gelir grubu başvuru şartları

Alt gelir grubu kategorisinde satışa sunulan 2+1 nitelikteki 934 konuta başvuru yapacak vatandaşların hiç konut sahibi olmaması gerektiğini vurgulayan Turan, ”Konut sahibi olmak isteyen vatandaşlarımız başvurularını dört kategoride gerçekleştirecek.  Bu kategoriler, Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile dul ve yetimlerini, en az %40 engelli vatandaşları, emekli vatandaşları ve alt gelir grubunda yer alan diğer alıcı adayı vatandaşlarımızı kapsıyor. Başvuruda bulunacak kişilerin Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmaları ve İstanbul’da en geç 30.06.2016 tarihinden itibaren kesintisiz ikamet ediyor olması gerekiyor. Daha önce TOKİ'den konut satın almamış veya konut kredisi kullanmamış olması gerekiyor.  Başvuruda bulunacak vatandaşlarımızın hane halkı net gelirinin en fazla 4.800 TL olması ve 25 yaşını doldurmuş olması koşulları gerekiyor” açıklamasında bulundu.

Orta gelir grubu başvuru şartları

Orta gelir grubu kategorisinde satışa sunulan 3+1 nitelikteki 422 konutabaşvuruları Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile dul ve yetimleri, en az %40 engelli vatandaşlar ve diğer alıcılar olmak üzere üç kategoride alacaklarını söyleyen Turan, “Başvuruda bulunacak kişilerin Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmaları ve İstanbul’da en geç 30.06.2016 tarihinden itibaren kesintisiz ikamet ediyor olması gerekiyor. Daha önce TOKİ'den konut satın almamış veya konut kredisi kullanmamış olması gerekiyor.  Ayrıca 18 yaşını doldurmuş olması koşulları gerekiyor” dedi.

Başvurular Haziran’da kura Temmuz’da 

Turan, başvuru şartlarını sağlayan kişilerin, başvurularını 18 Haziran – 29 Haziran 2018 tarihleri arasında Türkiye Halk Bankası A.Ş.’nin İstanbul 'daki bütün şubelerine başvurarak yapabileceğini söyledi. 

Alt gelir grubunda başvuru bedelinin 1.000 TL, orta gelir grubunda ise 2.000 TL olduğunu söyleyen Turan, satılacak konutların 120, 180 ve 240 ay vade seçenekleri ile gerçekleştirileceğini belirtti.  Konut kuralarının 11-12 Temmuz tarihinde Noter huzurunda yapılacağını belirten Turan, TOKİ’nin www.toki.gov.tr adresi ile Halk Bankası’nın İstanbul’daki tüm şubelerinden başvuru koşullarının ayrıntılı olarak temin edilebileceğini kaydetti.

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