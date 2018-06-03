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Vergide kredi kartı dönemi!

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Vergide kredi kartı dönemi!
Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, vergilerin kredi kartıyla ödenebilmesi için Maliye Bakanı Naci Ağbal'dan talepte bulunduklarını bildirdi.
Vergide kredi kartı dönemi! Vergide kredi kartı dönemi! Vergide kredi kartı dönemi!

 

Baran, yazılı açıklamasında, günümüzde her türlü ödemenin yapıldığı kredi kartlarıyla vergilerin de ödenebilmesi için Maliye Bakanlığından talepte bulunduklarını belirterek, "Sayın Ağbal, meclis toplantımıza katıldığında, konuyla ilgili talebimiz üzerine çalışma başlattıklarını ve kredi kartıyla vergi ödemesi konusunda bankalara başvuru yaptıklarını söyledi." ifadesini kullandı.

Üyelerin vergi ve yapılandırma konularındaki talepleri ve sorunları nedeniyle ATO ile Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı arasında acil çağrı merkezi kurulabileceğini belirten Baran, toplantıda Maliye Bakanı Ağbal'ın vergi ve primle ilgili yapılandırma başvurularının 31 Temmuz'a kadar gerçekleştirilebileceğini hatırlattığını kaydetti.

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