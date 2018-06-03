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Sadece 12 liraya yaptı!

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Sadece 12 liraya yaptı!
Zonguldak’ta meslek eğitim merkezinde eğitim gören Eda Altunkaya (23), sürekli kaybolan Alzheimer hastası babaannesi için 12 lira harcayarak takip cihazı geliştirdi.
Sadece 12 liraya yaptı! Sadece 12 liraya yaptı! Sadece 12 liraya yaptı!

 

Eda Altunkaya, lise eğitimini yarım bıraktıktan sonra öğretmenlerinin tavsiyesiyle Zonguldak Meslek Eğitim Merkezi’nde Elektrik-Elektronik Bölümü’ne kayıt yaptırım eğitim almaya başladı. Proje geliştirme alanında ilgisi bulunan Eda Altunkaya, Alzheimer hastası babaannesinin sürekli kaybolmasından yola çıkarak takip cihazı yapmaya karar verdi. Bu yıl mezun olacak olan Eda Altunkaya, ’Babaannem nerede’ isimli proje kapsamında sadece 12 lira harcayarak cep telefonu yazılımı ve mekanik takip cihazı geliştirdi. Altınkaya, babaannesinin yakasına çiçekle gizlediği takip cihazını taktı. Cihaz, babaannesi evden uzaklaşınca, cep telefonuna gelen uyarı mesajıyla kendisini uyarıyor.

AZ MALİYETLE UZUN SÜRE KULLANIM ELDE ETTİ

Cihazı daha da geliştirmek istediğini ifade eden Eda Altunkaya, yetkililerden destek beklediğini söyledi. GPS’li cihazların 1 günde sarjı biterken, kendi geliştirdiği cihazın 2 yıl pil ömrü olduğunu ifade eden Eda Altunkaya, "Hasta bir kişi ayağa kalkıp uzaklaştığında bana program bilgi veriyor. ’Hasta uzaklaşıyor’ diye program bana titreşimle birlikte uyarı veriyor. Ben de müdahale edebiliyorum. Başarılı olduğumu düşünüyorum. Güvenilir bir sistem. Kimse için tehdit oluşturmuyor" dedi.

’PROJEYİ GELİŞTİRMEK İSTİYORUM’

Babaannesi üzerinde de cihazı denediğini belirten Eda Altunkaya, "Bir hasta yakınım daha var. Ona da bir tane yapacağım. Geliştirilebilir bir proje. Geliştirmek için de çalışıyorum. Destek verilirse çok iyi olur. Hane içerisine bir alarm sistemi kuracağım. Yazılım ve kodlama olarak onu da yapacağım. Hasta 100 metre uzaklaşınca bu cihaz uyarı veriyor. Bunu 200 metreye çıkarmak da mümkün, daha ileriye taşımak da" diye konuştu.

Proje öğretmeni Tolunay Demirci de öğrencilerin günlük hayatta karşılaştıkları sorunları çözüme kavuşturan projeler geliştirmesini istediklerini, Altunkaya’nın da çok güzel bir çalışma yaptığını söyledi. Projeyi okullarındaki TUBİTAK Bilim Fuarı’nda da sergilediklerini ifade eden Demirci, "Eda gibi öğrencilerimiz bizim kayıp pırlantalarımız. Bizim görevimiz bu kayıp pırlantaları topraktan çıkarıp topluma kazandırmak. Eda’yı da topluma kazandırdığımız için çok mutluyuz" diye konuştu.

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