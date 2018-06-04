04 Haziran 2018 Pazartesi16 Ramazan 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:29Güneş 05:26Öğle 13:08İkindi 17:06Akşam 20:39Yatsı 22:27
    • 27°C Adana
    • 25°C Adıyaman
    • 16°C Afyon
    • 14°C Ağrı
    • 19°C Amasya
    • 19°C Ankara
    • 28°C Antalya
    • 18°C Artvin
    • 22°C Aydın
    • 18°C Balıkesir
  • BIST: 100.016 0.85
  • Altın: 192,672 -0.38
  • Dolar: 4,6312 0.85
  • Euro: 5,4154 1.01

Aldatıldığını okuduğu kitaptan öğrendi

»
16 yıllık evli 2 çocuk annesi F.G., tesadüfen okuduğu romanın yazarı A.İ. ile kocasının evinde zina yaptıklarını ileri sürerek boşanma davası açtı.
Aldatıldığını okuduğu kitaptan öğrendi
Aldatıldığını okuduğu kitaptan öğrendi Aldatıldığını okuduğu kitaptan öğrendi Aldatıldığını okuduğu kitaptan öğrendi

Hürriyet gazetesinin haberine göre, İstanbul Aile Mahkemesi’nde açılan dava dilekçesinde yer alan iddialara göre F.G. (36), 2 evli insanın yasak ilişkisinin anlatıldığı kitabı okuyunca büyük bir şok yaşadı. Kitaptaki karakterlerde eşi U.G. (38), yazar, kendisi ve çocukları anlatılıyordu. Kitabın yazarı A.İ., bir gazeteye verdiği röportajda kitapta anlatılanların gerçek bir yaşam hikâyesinden alındığını belirtmişti.

ZİNAYI ANLATMIŞ

Müvekkilinin kitabı okurken yüreğinin parçalandığını belirten F.G.’nin avukatı, “Kitapta yazarın müvekkilimin eşi U.G. ile olan ilişkisi anlatılmaktadır. Müvekkilimin eşinin babasının denizde boğulup ölmesinden, müvekkilimin evinin tasvirine kadar her şeye detaylı olarak yer verilmiştir. Müvekkilimin elinin terlemesinden, eşi U.G.’nin boyunun uzunluğuna, kullandığı cip ve gittiği kafeye kadar her şey kitapta yazıyordu. Bir gün bir parti verilmiş, müvekkilim bu partiye çok gitmek istemiş ancak eşi müvekkilim kapalı olduğu için partiye gitmesine izin vermemiştir. Kitapta yazılanlara göre müvekkilimin eşi U.G., partiye yazar sevgilisiyle gitmiştir” dedi. Müvekkilini üzen en büyük şeyin yazarın, müvekkilinin evinde eşiyle zina yapması olduğunu ve yazarın buna kitapta yer verdiğini dilekçesinde anlatan F.G.’nin avukatı şunları söyledi:

FOTOĞRAFLARI VAR


“Eşi müvekkilimi kendi evlerinde aldatmıştır. Evdeki televizyondan, avizeye, yerdeki halıdan duvardaki desenli kâğıda kadar evin içi kitapta anlatılmıştır. Müvekkilim evde olmadığı zamanlar eşi yazarı eve alıp zina yapmıştır. Müvekkilim kitabın yazarının eşiyle olan ilişkisini, yazarın sosyal medya hesaplarında, aynı yerde ve mekânlarda paylaştıkları fotoğraflardan da tespit etmiştir. Bu fotoğraf karelerinde birlikte olmasalar bile yan yana oldukları bellidir. Müvekkilim F.G. daha sonra eşinin bu kitabı Twitter’dan paylaştığını görmüştür. Kitabın teşekkür kısmında ise açıkça eşi U.G.’nin adı yazılıydı. Yaşadığı olay karşısında büyük bir şok yaşayan müvekkilim, eşine derhal boşanmak istediğini söylemiştir.

TUZRUHUYLA TEHDİT

Ancak eşi boşanmak istememiş, eğer boşanırsa yüzünü tuzruhuyla yakmakla tehdit etmiştir. U.G. adlı koca en son müvekkilimin kahvaltıya çağırmaması üzerine, ‘Çaydanlığı kafana dökerim. Seni içtiğin o suda boğarım’ diyerek müvekkilimi ölümle tehdit etmiştir.

YÜZÜNE ÇAY FIRLATTI

Bir keresinde de sıcak çay bardağını müvekkilimin yüzüne fırlatmıştır. Çocuklarının gözü önünde müvekkilime saldıran davalının tehlikeli karakteri nedeniyle her şeyi yapabileceği şüphesizdir. Davalı evlilik birliğinin sona ermesinde ağır kusurludur. Bu sebeplerle ailesinin yanına sığınan müvekkilimin duyduğu büyük elem ve acı nedeniyle davalıdan 100 bin lira tazminat ve iki çocuğu için toplam 3 bin lira nafaka istiyoruz.”

Kaynak: Hürriyet

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Sevgilisinin evinde annesini öldürdü, babasını yaraladıSevgilisinin evinde annesini öldürdü, babasını yaraladıİzmir’de iddiaya göre tartıştığı kız arkadaşıyla ile barışmak isteyen genç dehşet saçtı. Kız arkadaşının evine giden öfkeli şahıs, talihsiz kızın annesini bıçaklayarak öldürürken, babasını da ağır yaralayıp kaçtı.
Emine hanımdan önemli mesajlarEmine hanımdan önemli mesajlar"Hayırda yarışmak, medeniyetimizin özüdür. 'Sevdiklerinizden infak etmedikçe iyilerden olamazsınız' ayeti, infak medeniyetinin temelini oluşturur. Hayır yapmak, cömertliğin, cömertlik merhametin, merhamet de imanın tezahürüdür."
'Süslü Kadınlar' dünyaya açılmaya hazırlanıyor'Süslü Kadınlar' dünyaya açılmaya hazırlanıyorİzmirli bir tarih öğretmeninin 5 yıl önce başlattığı "Süslü Kadınlar" bisiklet turuna, Türkiye'deki 50 kentin ardından şimdi de yurt dışından teklifler gelmeye başladı.
Aldatıldığını okuduğu kitaptan öğrendiAldatıldığını okuduğu kitaptan öğrendi16 yıllık evli 2 çocuk annesi F.G., tesadüfen okuduğu romanın yazarı A.İ. ile kocasının evinde zina yaptıklarını ileri sürerek boşanma davası açtı.
Hakkari'de terör saldırısında 3 asker şehit olduHakkari'de terör saldırısında 3 asker şehit olduPKK'lı teröristlerin, yol yapım faaliyetinin emniyetini sağlayan hudut birliğine düzenlediği saldırıda 3 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.
Sokak ortasında bu halde bulunduSokak ortasında bu halde bulunduKonya’da sabah saatlerinde bir kişi sokak ortasında ölü bulundu.
  • Giresunlu çobanın en büyük hayali bakın ne!02 Haziran 2018 Cumartesi 09:51
  • Bir annenin en acı isteği02 Haziran 2018 Cumartesi 09:50
  • Mavi Marmara gazisinden İsrail'le anlaşma tepkisi30 Mayıs 2018 Çarşamba 14:33
  • Freni patlayan kamyonet AVM’ye daldı28 Mayıs 2018 Pazartesi 21:48
  • Ünlü medya patronu hayatını kaybetti28 Mayıs 2018 Pazartesi 21:45
  • Burada yaşayanların gözlerine uyku girmiyor!28 Mayıs 2018 Pazartesi 11:52
  • Diriliş Ertuğrul oyuncusu hayatını kaybetti!28 Mayıs 2018 Pazartesi 02:21
  • Hırsız açamadığı kapıyı ev sahibine açtırdı27 Mayıs 2018 Pazar 11:33
  • Kargoyla Kanada'ya göndermek isterken yakalandı27 Mayıs 2018 Pazar 11:15
  • Devremülk mağduru vatandaşı dolandırmaya kalktılar27 Mayıs 2018 Pazar 11:11
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri